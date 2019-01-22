抗氣候變遷 英評比：環保企業較獲投資人青睞

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在200餘國於2005年簽署巴黎氣候協議後，多家企業宣稱將採取行動因應氣候變遷，但根據英國一個非營利組織之調查，僅2%企業之努力獲最高評價，而這些企業的個股表現也往往優於大盤。

《路透》報導，倫敦非營利組織「碳揭露計畫」（Carbon Disclosure Project, CDP）分析了6,800家公司提供的數據後，將120多家列為A級，其中不乏家喻戶曉的企業，包括蘋果（Apple）、萊雅集團（L’Oreal）、三菱電機（Mitsubishi Electric）、嬌生（Johnson & Johnson）、雀巢（Nestle）、微軟（Microsoft）等。

CDP表示，企業面臨越來越多來自股東的壓力，要求其因應氣候變遷，而名列前茅的企業，股價表現通常比大盤佳。CDP全球企業與供應鏈總監Dexter Galvin指出，氣候變遷行動是一項主要指標，通常在這方面表現較佳的企業，在永續、管理等層面也成績不俗。

CDP獲逾650名投資人支持，管理資金多達87兆美元，旨在鼓勵保護地球之行動。該組織不排除將來要在評比中列出表現特優與表現特差的公司，作為投資人之參考。

在名列A-list的公司中，丹麥企業樂高（LEGO）是首個採用甘蔗萃取環保塑料者。南韓電子企業LG則於2013至2017年間，研發、投資逾150項省水技術。