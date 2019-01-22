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美前國防部官員：我們應邀蔡英文赴國會演説、與川普見面

美國前國防官員包士可（Joseph Bosco），在美國《國會山莊報》上撰寫時評，呼籲美國國會邀請台灣總統蔡英文，前往美國國會發表演説，以展現美國隊台灣的支持。

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By  台灣英文新聞－編輯
2019/01/22 10:52
總統蔡英文（照片來源：資料照片／中央社提供）

總統蔡英文（照片來源：資料照片／中央社提供）

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)美國前國防官員包士可（Joseph Bosco），在美國《國會山莊報》上撰寫時評，呼籲美國國會邀請台灣總統蔡英文，前往美國國會發表演説，以展現美國對台灣的支持。

時評寫道，近日中國對台灣的威脅，日益升高。對此，美國國會也加強活動，予以制衡，例如頒佈了台灣旅行法，允許台美雙方所有政府層級官員，進行互訪。

此外，時評回顧，川普還簽署了亞洲再保證倡議法（Asia Reassurance Initiative Act），讓美國政府能夠加強對台灣的軍售，並再度呼籲台美高層互訪。

時評認為，現在正是美國國會和川普，實踐台灣旅行法及亞洲再保證倡議法精神，終結台灣外交孤立，並加強民主安全的最好時機。文章建議，美國國會可以邀請蔡英文，在美國國會發表演説，給予她和台灣人民應得的尊嚴和榮耀。

不過，時評指出，此計劃需要美國國會和川普緊密合作，因為美國政府才能發給蔡英文簽證。另外，若蔡英文真赴美國會發表演説，卻無法與川普見面，則會顯得相當奇怪。這段話顯示，包士可認為，美國應該邀請蔡英文至國會演説，並與川普見面。

文章最後，包士可呼籲，美國必須做出正義（right）的行為，例如支持台灣領袖和民衆，並給予其榮耀，而不該有一絲遲疑。
台美友好

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