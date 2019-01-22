美官員：美依台灣關係法提供台灣安保援助

美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福日前接受日本朝日新聞專訪時表示，中國想統一台灣，台灣人對自身的前途應擁有發言權。美國將基於台灣關係法提供台灣安保援助。

薛瑞福（Randall Schriver）18日在美國華府接受日本朝日新聞專訪的內容以「中國的超高音速武器是新威脅」為題於20日刊載於朝日新聞紙面，有關對台灣前途的發言，刊登於電子版。

文中指出，美國國防情報局（DIA）日前公布分析台灣問題是中國解放軍現代化的主要動機一事的報告。對此，薛瑞福表示，中國擁有想達成統一台灣的終極目標，解放軍具有強行統一台灣的手段，台灣人民對於自身的前途應該有發言權，不應被強加特定的結果。

他還說，美國基於台灣關係法，會提供台灣安全保障援助。不過，對於美國與台灣的聯合軍事演習一事，他回答：「沒這計畫。」

薛瑞福指出，中國正在研發逾5倍音速（5馬赫）飛行的超高音速武器，這帶來新的威脅。中國藉由軍力及經濟力的加強，想增強對印度太平洋地區影響力的意圖明顯，中國愈發專斷獨為。

有關中國與周邊國家之間的主權爭議、智慧財產權侵害等問題，薛瑞福強調，攸關主權或貿易保護等的國際法與秩序正被侵蝕中。

美國川普政府17日公布的飛彈防禦評估（MDR），展現對抗飛彈武器的態度。

對此，薛瑞福表示，中國是擁有超高音速武器最新技術的國家之一。美國將加強飛彈防禦，以對抗各種飛彈武器。

有關中國加強在南海進行實效統治的問題，薛瑞福強調：「中國聲稱擁有南海主權，這項主張是不具正當性的，是違法、沒根據國際法的。我們不認為南海是中國的領海。」

為了防止偶發性的衝突，1998年美國與中國締結軍事海上諮商協定（MMCA）。薛瑞福說，有關南海問題，會根據這協定與中國持續諮商。

有關北韓核武問題，薛瑞福指出，北韓飛彈射程不僅涵蓋其周邊地區，也具有以美國本土為標的的能力。

去年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行高峰會談後，美國與南韓停止聯合軍事演習。

對此，薛瑞福說：「這有待外交談判。」朝日報導指出，薛瑞福的看法是還需觀看第二次川金會的結果。對於駐韓美軍規模縮編或撤退一事，薛瑞福說：「沒討論此事。」

有關南韓徵用工向日本企業索賠、日本指出南韓艦艇以射控雷達鎖定日本反潛機等問題，導致日韓關係惡化一事，薛瑞福表示，希望日韓兩國了解現在及未來的安全保障上的威脅是什麼，把焦點放在那上面。當前的威脅是北韓，長期性的威脅則是中國。

薛瑞福說：「不希望日韓兩國採取升高緊張的方式，應透過協商的機制，建立緊密的關係。」