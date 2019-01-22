2000年後的地球？藝術家天馬行空創作　「人類世」台北市大安區展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2000年後的地球會是什麼模樣呢？藝文展覽「人類世」由8位台灣及國際藝術家聯合展出，喚起大家對於地球環保意識，並分享對未來地球的想像，已於大安區（ ）藝文沙龍展出。



台灣知名塗鴉藝術家Mr. Ogay作品（圖/台灣英文新聞 Lyla Liu）

「人類世」已於去（2018）年10月首次在日本的京都開展，現已移師至台北大安區巷弄內的秘密藝術基地 ( ) 藝文沙龍， 由策展單位Oomph規劃。

這次，邀請到許多藝術家，包含台灣知名的Girenhao、DEBE、Mr. Ogay，法國Monsta，日本Imaone，厄瓜多Maureen Gubia, 還有英國的Nearski等，他們風格獨特，透過繪畫各自表述對於未來的看法。



此次，希望透過藝術的平台，提高大眾對當前地球現實環境的覺醒，並且想像未來會是什麼樣子。進一步希望能夠激勵觀者，反思目前的生活習慣與方式，是否對環境帶來了傷害，並鼓勵改變日常生活中的壞習慣。

主辦單位表示，許多科學家現在都已認同地球已經進入新地質時代的事實，稱之為「人類世」。在這個時代裡，人類活動已經成為影響地球環境與氣候的主因，展覽鼓勵觀者想像兩千年後的人類世，也就是西元4000年。



每位藝術家展示的作品都代表著未來兩千年內的某一年，作品時間順序也作為整個展覽的參觀順序。觀者將通過藝術家獨特的視角，踏上人類和地球發展軌跡的旅程。



除了展覽活動，主辦單位將與Kidz Jam合作，於雙月舉辦色彩限制的壁畫活動，邀請25位街頭藝術家以4000CE為題創作，更多詳情請上臉書專頁查詢。



展場照片（圖/台灣英文新聞 Lyla Liu）



展場照片（圖/台灣英文新聞 Lyla Liu）