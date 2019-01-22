愛閱讀的新二代有福 苗栗縣圖設新住民主題書展

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）迎接農曆新年，苗栗縣圖書館進行整架作業，在館內1樓設置主題書籍展，包括本土語言、新住民主題書等，提供各年齡層、不同閱讀需求者借閱。此外，圖書館現正舉辦借閱集點活動，借閱特定書籍一次達6本，即可獲得一點，集滿8點，可兌換好禮一份。

為服務各年齡層民眾需求，苗栗縣圖書館各樓層分設有各專區，如一樓各區提供了近2年（的新書及期刊雜誌供民眾借閱，106年置於一樓的成人圖書及影音資料，亦將移往二樓開架書區。

另嬰幼兒及兒童圖書、銀髮健康養生書、多元文化親子書、107年的成人圖書、DVD及108年的新書等，則置於一樓各該專區內供讀者借閱。圖書館除了提供圖書供民眾借閱外，另有電子書780種供民眾線上閱讀，歡迎鄉親多加利用，亦可上苗栗縣立圖書館（雲端圖書館）借閱。

一樓新書區上架後，主題書展區共計有「108年文狀元閱讀書籍展」、「本土啟航多元揚帆-本土語言及新住民主題書展」等主題書籍，提供各年齡層、不同閱讀需求者借閱。

圖書館四樓分區資源中心目前正舉辦「冬日書蟲借閱集點活動」，凡借閱該區書籍一次達6本，即可獲得一點，而自行利用自助借書機借閱者，則可獲得二點，集滿8點，可兌換好禮一份，活動至2月28日截止，歡迎民眾踴躍前往借閱利用。