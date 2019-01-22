橋頭事件40年 蔡英文籲青年世代同為民主自由「勇敢」

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）40年前的今天（1979年１月22日），在高雄橋頭火車站前聚集一群青年菁英，他們辦演講、發傳單聲援受到政治迫害的高雄老縣長余登發，這項運動也標誌戒嚴時期下第一場民主示威遊行。蔡英文21日晚間在臉書貼文，向40歲以下的青年世代感性道出這段歷史，也希望青年世代願意為得來不易的民主自由「勇敢」站出來。

橋頭事件始於1978年8月，當時的前高雄縣長余登發與其子余瑞言，被當時極權國民黨政府片面指稱為「匪諜」而遭捕，罪名是「知匪不報」、「為匪宣傳」，1979年1月21日被宣判處有期徒刑八年，引發社會的不滿與黨外人士的反彈。1月22日，許信良、黃信介、陳菊、何春木、張俊宏、曾心儀等人於橋頭鄉進行示威遊行活動，

周日（20日），蔡英文應邀至高雄橋頭參加「大時代的故事」新書發表會，同時紀念這場民主運動40周年，會中蔡英文呼籲年輕一代能向民主前輩學習，擁有他們追求民主的勇氣。

在活動上，蔡英文回憶近來風風雨雨，她說許多民進黨前輩都給她鼓勵，她也提到這些前輩都走過威權時代的那個困難的年代，他們都很勇敢、很堅定。蔡英文說，她說從民主前輩學到兩件事情，第一要勇敢，第二要堅持，另外還要有理想性，為了未來要懂得承擔。她呼籲在場民眾，一起勇敢、堅定的挑起台灣未來的責任，她也要是全台灣「最堅定守護主權與國家尊嚴的人」。

活動後隔日，蔡英文在臉書貼文，紀念橋頭事件40周年，她寫道：「在你們還沒有出生的那時候，黨外民主前輩們冒著被逮捕、甚至被槍決的危險，在高雄發起了戒嚴時期第一次示威遊行，聲援遭到政治迫害的余登發老縣長。」

接著她的貼文呼應前日演講內容：「歷史告訴我們，我們現在的民主自由不是天上掉下來的，而是一代又一代民主前輩的百年追求。」

話鋒一轉，蔡向外界喊話：「如今台灣面臨新的挑戰，當年民主前輩們有多勇敢，我們就要比他們更勇敢，不能讓民主自由在我們這一代人手上流失掉！」