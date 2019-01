法媒：法國將修法加強控制華為設備

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)法媒報導,法國將修改法案,讓政府部門能隨時調查電信公司設備,以拒絕華為的威脅。

法國經濟大報《回聲報》引述消息人士説法,表示法國政府正在考慮修正法案,給予國家安全和國防單位人員,能夠在電信公司安裝設備後,隨時進行調查的權利,限制華為公司在法國安裝設備空間,並將在不久後公佈詳細内容。

5G技術可應用在物聯網,也就是將所有東西都連接上網路的技術,雖然能為我們帶來前所未有的便利,以及遠距離手術等難以想像的技術進步,但若網路系統被某些「不友善國家」掌控,則恐導致國家安全出現巨大漏洞。因此,世界各國皆出現了在5G設備上,排除中國公司產品的動作。

美國方面,《日本經濟新聞》上個(12)月曾報導,美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)目前正在審核該國大型電信商T-Mobile US及Sprint的合併要求,而這兩間公司,似乎希望透過拒絕使用華為產品的方式,來向美國政府示好,以提高獲准合併機會。

報導介紹,Sprint的母公司軟體銀行,已確定排除華為的4G基地台,改用北歐愛立信集團(Ericsson)及諾基亞公司(Nokia)的設備。

而T-Mobile US的母公司德國電信,也已決定重新評估是否向華為採購設備。

不過,《日本經濟新聞》提醒,目前合併案還在談判過程中,因此未來可能還有許多變數。

另外,《彭博》日前引述消息人士説法,表示現在美國政府正在草擬該行政命令,但文中不會明白出現華為、中興電子等公司名稱,而是會給予美國商務部更大的權力,審查與「敵對國家」(adversarial countries)有關聯的產品。

根據報導,目前法案似乎還沒有呈交給川普過目,而白宮目前也拒絕證實此事屬實與否。

日本方面,《日本經濟新聞》另一篇報導指出,資訊通訊、金融、航空、機場、鐵路、電力、瓦斯、行政、醫療、自來水、物流、化學、信用卡服務、以及石油等16個領域,將應日本政府要求,自本月起停止使用某些有資訊外流或功能停擺之虞的設備。報導説明,這主要是指華為的產品。

報導介紹,日本政府之所以要對這些類型的民間企業,做出排除華為的要求,是因為它們都是重要的民生基礎設施,若遭受惡意攻擊,將導致巨大損害。

《日本經濟新聞》報導,日本企業已開始行動,代換掉目前使用的中國產品及服務。報導舉例,某物流公司向外勤員工,提供華為的通訊設備,但它們已開始和電信公司,討論更換設備的製造商。

印度方面,印度《今日商業》曾報導,印度電信出口促進委員會(Telecom Export Promotion Council)主席戈許(Shyamal Ghosh)致信印度國家安全顧問,建議印度政府禁止在建搆電力、鐵路、國防等政府網絡時,購買中國廠商製造的設備。

戈許説明,在美國、日本、加拿大、英國、德國、澳洲、以及紐西蘭等先進國家,都在最近宣佈禁止使用華為等中國公司的設備,尤其是在5G方面。

根據報導,他警告,中國通訊設備對國安造成的威脅甚大,對印度來說尤其如此。

在英國方面,英國《每日電訊報》報導,英國國防部長威廉森在前往烏克蘭飛機上,向媒體表示,自己對華為相當擔憂,且英國所示在密切注意其行動。

威廉森表示,英國也在關注澳洲及美國等盟友最新情況,以確保他們有最高程度的5G網路安全。他透露,英國握有中國政府從事不良行為的證據。

報導介紹,英國電信公司(BT)已表明,不會在5G系統核心部分,使用華為的產品,但在天線等較不敏感的設備上,則還是可能選用華為設備。

《每日電郵報》回顧,美國最近發佈報告指出,中國政府能強迫華為及其他中國科技公司,蓄意讓產品運作速度下降、當機、甚至開駭客後門。

澳洲方面,澳洲外交貿易部次長接受《日本經濟新聞》採訪時,表示該國完全基於客觀及國家利益理由,排除華為。

澳洲外交貿易部次長法蘭西絲·亞當森(Frances Adamson)向《日本經濟新聞》説明,5G技術創新相當巨大,可以將幾乎所有東西連上網路,因此需要用與過去不同的方法,來守護系統安全。

亞當森説明,澳洲禁止違反澳洲法律,且可能服從外國政府的公司,在該國建設5G系統,以避免遭駭或干預。

亞當森強調,澳洲排除中國華為等公司的5G產品,完全是基於客觀考量,並表示將和日本等5G技術進步的國家,積極交流資訊。

挪威方面,《路透社》報導,挪威司法部長表示,將考慮排除華為的產品,以減輕升級5G後可能發生的脆弱性,例如國家或個人進行的駭客攻擊。

根據報導,現在挪威兩大電信公司,都使用華為的設備,營運4G系統,並正在測試該公司的5G設備。

報導介紹,挪威司法部長,甚至直接坦誠表示,會和英美一樣,對華為採取特殊行動。

甚至連波蘭,都出現了對華為提高警戒的行動。日本《NHK》報導,波蘭警方於當地時間11日,逮捕了華為波蘭分公司中國籍高層,以及另一位波蘭籍已離職員工,其中中國高層被控為中國政府進行間諜行動。

報導介紹,遭逮中籍高層,曾在波蘭一處中國總領事館服務,從2011年起轉至華為公司。

根據報導,目前波蘭警方尚未就案情作進一步説明,但兩人似乎都否認指控。

華為稱現在全案已進入偵查程序,因此拒絕對《NHK》做出説明。

在德國方面,該國重量級商業媒體《德國商業日報》也報導,德國政府内目前正在考慮,在建設5G基礎設施時,全面排除華為的機器設備。

報導引述德國政府内部人士説法,表示該國目前考慮以提高資訊安全標準等方法,讓華為不得其門而入。

當然,我國也不會缺席。目前工研院和資策會,都已禁止使用華為產品,以確保資訊安全。

此外,對華為的法律行動,也即將在美國登場。

《華爾街日報》17日報導,美國檢察官準備依竊取機密嫌疑,起訴華為公司。

報導引述知情人士説法,表示美國檢察官認為,華為公司竊取美國T-Mobile公司測試智慧型手機的技術,並可望在不久之後予以起訴。

另外,牛津大學也開啓了學術機構排除華為的第一槍。

香港《南華早報》得手牛津大學寄給電腦科學博士生的内部信件,内容指出牛津決定停止接受華為的贈與和研究贊助,但已開始的計劃,則可以按照原本計劃持續進行。

根據報導,信件説明,牛津大學校方的決定,並不代表學生不能和華為公司人士保持關係,但仍建議學生在與該公司人員聯絡時,不要討論機密或智慧財產相關訊息。