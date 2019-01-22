樂施會：全球前26名頂尖富豪　握有全球最貧窮五成人口總財產

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全球貧富差距持續增長，隨著世界經濟論壇(WEF)即將在達沃斯(Davos)舉行，國際發展及救援的非政府組織樂施會(Oxfam)公布的先行報告顯示，世界上富者越富、貧者越貧的趨勢正變得更明顯。

報告指出，全球前26有錢的富豪財產總合，擁有相當於最貧窮的38億人資產，如果針對這些富豪課富人稅，只要1%，一年就可以徵收到4180億美元，這足以送所有全球所有失學孩童去上學，還可以提供足以讓300萬人不會病死的醫療健康福利。

除此之外，在金融風暴後的這10年內，億萬富翁的人數幾乎增長了兩倍，光是2017和2018兩年，每兩天就有一名新的億萬富翁誕生，而在2018年，全球2200名億萬富翁的資產就增加了9000億美元，這等於是一天就有25億美元進帳，最富裕的億萬富翁、亞馬遜的創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)擁有的1120億美元身價已經相當於衣索比亞一整年的衛生預算。

樂施會的董事與政策辦公室主任史賓塞(Matthew Spencer)表示，這幾年生活在極度貧窮處境中的人們已經大幅減少，這是國際社會在這25年內一個重大的成就，然而，急遽擴大的貧富差距可能在不久的未來就會抵銷努力的結果。

史賓塞說，現階段全球經濟的運作方式十分偏袒那些少數的富裕階層，政府必須有所作為，確實處理避稅、逃稅的問題以確保稅收公平，富人總是有更多的手段可以避免財產的損失，因而造成徵稅不均等的問題。

根據2018年發行的〈世界不平等報告〉(World Inequality Report 2018)，1980年到2016年間，全球經濟每成長1美元，最貧窮的50%人口僅能共同分得12美分，但是頂層1%的富人卻可以拿到27美分，而世界銀行(WB)指出，這幾年極端貧窮人口的減少主要歸因於中國的經濟成長，現在貧窮人口減少的速度已經減緩到只剩一半，如果不確實處理，人類對抗不平等的戰爭，可能已經先輸了一半。