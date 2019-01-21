鄒族長老親自導覽　亞洲生態旅遊聯盟體驗原民生活

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 嘉義報導）亞洲生態旅遊聯盟今（21）日展開為期三天的阿里山鄒族部落生態之旅，除了享用在地食材做成的料理之外，鄒族部落的成員也帶著訪團走訪部落重要場所及山林步道，深刻體驗傳統部落生活。

此次參與生態之旅的亞洲生態旅遊聯盟（Asian Ecotourism Network）訪團成員共16位，來自亞太地區12個國家。儘管強烈大陸冷氣團南下，為嘉義地區帶來陣雨，阿里山上氣溫更是一夜驟降，濕冷的天氣並影響訪團興致，在臺灣生態旅遊協會成員的帶領下，訪團深入阿里山國家風景區，與在地鄒族部落面對面互動。

首先抵達的是達邦部落（Dabang），部落酋長帶著兩名部落長老及成員，身著鄒族傳統服飾，以族語歡迎訪團的到來。部落成員也仔細逐一介紹鄒族傳統鞣皮技術及織布技法，以及銜著鳥羽的帽子和服飾所蘊涵的象徵意義。

部落長老表示，帽子上的羽毛可能來自老鷹、藍腹鷴、大冠鷲等鳥類，但只有部落酋長才能使用帝雉的羽毛。

► 鄒族達邦部落酋長（攝影：鄧佩儒）

鄒族（Tsou）在族語中是指「人」的意思。鄒族原住民居住在中高海拔的阿里山山區，目前人口約有6,000人。鄒族共有八個部落，其中又為達邦及特富野（Tfuya）規模最大，稱作大社，也是世界僅有的兩個鄒族庫巴（Kuba）所在地。庫巴是兩層樓式的干欄式建築，以樺木、杉木、竹子、茅草等天然素材建成。

► 鄒族達邦部落的庫巴（攝影：鄧佩儒）

庫巴不僅是部落男性學習文化知識，順練狩獵與戰鬥技巧的地方，更是mayasvi（戰祭）舉行的場所。過去mayasvi僅有在鄒族原住民在戰鬥中獲勝時才舉辦，近年則成為鄒族每年都舉辦的重要祭典，文化傳承意義逐漸取代過去圍繞著戰鬥的祭祀活動。如同其他臺灣原住民族祭典一樣，mayasvi是由傳統迎神儀式、伴隨著傳統音樂的歌舞等活動所組成。

長期在特富野部落從事保存與推廣鄒族傳統文化工作的Ayavi表示，mayasvi的重要性在於文化傳承，且凝聚族人向心力，是部落老老少少都很重視的活動。

► Ayavi向訪團介紹阿里山步道上可食用或作為藥草的植物（攝影：鄧佩儒）