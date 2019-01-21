台灣民意基金會最新民調　支持台獨民眾增加12個百分點

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民意基金會近日公布最新民調指出，有68%的人不贊同「一中原則」，近半數台灣人已支持「台灣獨立」，不再希望永遠「維持現狀」。

綜合媒體報導，中國國家主席習近平日前發表「告台灣同胞書」40周年談話，再度強調一國兩制、反獨促統等主張，但根據台灣民意基金會近日公布的最新民調，贊同「一國兩制」的台灣民眾只占25%，更有68%的人不贊同「一中原則」。民調也顯示，近半數台灣人已支持「台灣獨立」，不再希望永遠「維持現狀」。

根據這份調查，有24%的受訪者贊成「大陸和台灣同屬一個中國」，但有68%的人不贊成，不贊成的人比贊成的人多44個百分點。值得注意的是，有高達41%的人持強烈反對的態度，只有不到6%的人強烈贊成。

調查結果也顯示，在「和平統一」的情況下，有約25%的人贊成「一國兩制」，但有高達67%的人反對，其中，有44%的人持強烈反對的態度，而強烈贊成的人不到8個百分點，具體顯示台灣主流民意並不接受「一國兩制」的提議。

和上個月的調查結果相比，可發現主張未來台灣要獨立的人一舉躍升12個百分點，主張未來兩岸統一的人則減少1個百分點，台灣民意基金會指出，這表示在中國外力威脅下，原本主張維持現狀的人會轉而支持台灣獨立，也代表打造台灣國家認同的力量，有時候「外鑠比內造重要」，而非來自蔡政府的自發性力量。

另外，民調亦指出，只有19%的人同意「沒有九二共識，台灣就完了」，不同意的人則高達約68%，台灣民意基金會認為，此結果顯示台灣民眾熱衷「九二共識」的人已低於2成，不認為「沒有九二共識，台灣就完了」的人反而居絕大多數，甚至可以說已經成為台灣社會的基本共識。