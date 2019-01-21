中華電信主辦台灣5G商用服務發展願景高峰會並贊助3GPP國際標準會議

中華電信今(21)日在經濟部指導下，與台灣資通產業標準協會、 經濟部技術處5G辦公室、聯發科技共同主辦「台灣5G商用服務發 展願景高峰會」，匯聚日本、韓國之5G推展組織及標竿業者、 台灣電信業者、設備及晶片商，發表5G商用整體發展願景與營運規 劃，共同擘劃台灣5G發展藍圖。同時也贊助3GPP國際標準組織 於1月21-25日在台北舉辦RAN1會議，推進5G標準制訂工 作。

中華電信對於3GPP國際標準的掌握及推動不遺餘力，自2011 年爭取3GPP首次在台會議，已連續五次支持3GPP在台舉辦會 議，也是台灣唯一長期持續參加3GPP國際組織之電信業者， 實際參與標準制訂工作，與國內外專家共同討論及參與制定5G標準 ，第一線即時掌握全球技術發展趨勢， 近幾年更將本身的特定需求推動納為國際標準。

中華電信董事長鄭優表示﹕「台灣資通訊產業在全球擁有重要地位， 面對即將到來的5G新世代，中華電信去(2018)年1月結合經 濟部技術處5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立『台灣5G產 業發展聯盟-中華電信領航隊』，結盟國內外約45個機構及企業， 建構端到端的5G產業鏈，發展創新應用服務。 未來中華電信將持續與國內各行各業具有創意的優質夥伴攜手合作， 結合產業硬體能量及電信業者軟體優勢，提供具競爭力的解決方案， 軟硬結合，行銷國際，共同打造台灣下一代產業的競爭力。」

中華電信於本次活動同步展示「IoT智慧聯網大平台」， 結合物聯網、資安、大數據、雲端、人工智慧、擴增實境服務功能， 提供多元智慧、方便快速、安全彈性的物聯網服務開發與營運環境。 面對5G萬物互連新世代來臨，中華電信積極面對、提早準備， 未來將持續掌握全球5G技術及商用發展趨勢， 配合台灣商用頻譜釋出，領航台灣5G前進，迎向轉型。