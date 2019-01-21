萬中選一幸運客戶 生日當天Mazda3汽車開回家！

「富邦30 引領未來」長達一年的活動圓滿落幕， 為陪伴客戶圓人生中各種美好的夢想，富邦證券祭出一系列定期定額 ETF「持之以恆抽汽車」活動， 協助客戶落實定期定額投資的三不鐡則：「不停扣、不贖回、 不間斷」。「持之以恆抽汽車」頒獎典禮甫於日前舉辦， 一共頒發三個獎項，分別是Mazda 3汽車以及曼谷、沖繩雙人來回機票。感謝客戶熱烈響應本次活動， 連續扣款定期定額ETF達六個月的客戶總計有15,000人， 總扣款金額高達10.8億元，平均每人每月扣款金額近6,000 元，本次活動正是線上線下(O2O)的完美結合， 才能創造出這樣的佳績，巧合的是， 頒獎典禮的日期恰好遇上汽車得主的生日， 可說是萬中選一的幸運兒。

富邦證券期望在新的一年，繼續成為投資人在準備幸福退休、 人生圓夢或為子女財務規劃的財富管理行動方案首選。 為延續去年熱度，2019年開春持續舉辦「線上開戶享好康開戶0時差」活動，首次線上開立證券戶成功且證券交易不限金額， 就送200元超商商品卡，若約定定期定額ETF並扣款滿3, 000元，加碼贈200元超商商品卡，成為富邦證券客戶後，只要 e指分享專屬開戶連結給親友， 親友透過該連結完成線上開戶且台股證券交易成交一筆(含定期定額 )，您就可以再獲得100元超商商品卡，分享越多獎金越多。

富邦證券表示，此次活動優惠再升級， 歡迎客戶都來享受投資創造賺獎金的機會，本次活動特別在「富邦e +」App開發新功能，用創新科技提供暖心服務，只要簡單2步驟 就能獲得分享好康：(1) e指分享專屬連結 :登入「富邦e+」App的線上開戶享好康，產生分享專屬連結， 就能夠輕鬆line給親朋好友 (2)親友完成開戶並成功交易 : 全新戶親友點選您的專屬連結後，線上開戶成功， 且台股證券交易成交一筆(含定期定額)者，您可獲得100元超商 商品卡，而全新戶親友如符合前述「線上開戶享好康 開戶0時差」活動資格者，則可獲得超商400元商品卡，此外， 您可隨時登入「富邦e+」App，查詢即時分享進度； 歡迎客戶來揪團開戶、輕鬆當團主， e秒轉發自己的專屬連結，造福想投資的親朋好友。