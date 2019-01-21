年終獎金調查 高達六成上班族未設定理財規劃

每到歲末年終，民眾最開心的事情莫過於年終獎金入袋。 台北富邦銀行針對薪轉戶進行年終獎金調查後發現， 有高達六成的上班族領到獎金後，並未設定理財規劃， 僅將年終獎金分配在包紅包、規劃旅遊和犒賞自己與親友上， 錯過了一年一度理財黃金時機！ 同時有高達六成的上班族認為自己的資產規劃只完成一點點或根本沒 有開始。北富銀建議，民眾不妨以年終獎金作為入門磚， 選擇穩健的配息型理財工具，就像買一棟可定期收租的「金融屋」， 為自己創造被動收入，及早享受財富自由。

調查中發現，有超過六成的男性選擇股票作為投資理財工具； 女性則以保險商品居多。北富銀執行副總郭倍廷建議， 現今投資環境起伏大，控制風險會比追求報酬率更重要， 最好能慎選穩健型的投資工具做為理財規劃核心。 例如核心配置以配息型基金、 分期還本儲蓄型保單或定期配息投資型保單，這三類型商品都具備「 存本取息」概念，就像是用小錢買到一棟「金融屋」， 可以像包租公一般每期固定領回收益，既能分擔眼前的固定開銷， 也能做為未來的退休準備，一舉兩得，相當適合想追求穩健的民眾。

許多人常有迷思，認為有錢才需要理財，郭倍廷提醒民眾， 影響理財最重要的因素不是金額，而是「時間」及「紀律」， 只要善用合宜工具，及早開始、規律執行，小錢也能變金庫。 以年輕族群為例，雖然可運用資金不多，但勝在有較長積累時間， 可透過時間複利的作用來達成理財目標，也能承受一定風險， 定期定額基金只要每月三千元就能開始，是不錯的入門型理財工具。

至於主要擔負家計的青壯族群，郭倍廷建議， 可考慮投資分期還本儲蓄型保險，此類產品包含壽險功能， 能在理財同時給予家人一定保障，且還本金額穩定， 不必擔心淨值高低或配息不穩而影響開銷分配， 分期繳費還能有效分散保費壓力， 特別適合上有老下有小的三明治族。

你不理財、財不理你！北富銀建議，年初就應該開始進行理財規劃， 年終獎金和收入扣除固定開支後，最好保留1/3進行理財， 以後才能享受小豬逐年養大的喜悅，讓金豬年成為豐盛人生的開始。