櫃買中心 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年1月18日累積開戶數為15,912,097戶，較1月11日累積開戶數15,903,955戶，增加8,142戶，增幅約0.05%。另本年1月18日現股當日沖銷累積開戶數為1,705,499戶，較1月11日現股當日沖銷累積開戶數1,701,356戶，增加4,143戶，增幅約0.24%



二、華僑及外國人開戶數：

本年1月18日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,542戶較1月11日開戶數174,400戶，增加142戶，增幅約0.08%。



三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至1月18日止日均值為282.90億元，總成交金額為3,677.68億元，其中盤後定價交易金額為12.28億元。另本年度截至1月18日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為39.12%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為39.16%。

(二)本年度興櫃股票截至1月18日均值為7.19億元，總成交金額為93.49億元。



四、本年度上櫃股票截至1月18日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計593家，較上週(截至1月11日止)得為信用交易家數590家，增加3家。

(二)融資餘額為443.56億元，較上週(截至1月11日止)融資餘額435.60億元，增加7.96億元，增幅約1.83%。

(三)融券餘額為150,271張，較上週(截至1月11日止)融券餘額148,511張，增加1,760張，增幅約1.19%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為11.97%，較上週(截至1月11日止)之比例11.82%，增加0.15%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.32%，較上週(截至1月11日止)之比例0.28%，增加0.04%。



櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至1月19日止，累計營業天數13日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,674.73億元，較上週減少100億元。

(二)普通公司債已上櫃計102家538期，發行餘額為1兆8,174.45億元，較上週增加107.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家183期，發行餘額為1,261.61億元，較上週增加2.48億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家349期，發行餘額為9,045.51億元，較上週增加16億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計590期約1,585.81億美元，較上週增加0.9億美元。



二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為2兆6,293.9億元，日均值為2,022.61億元，包含：

1.買賣斷交易5,036.76億元，日均值為387.44億元，佔總成交金額比例為19.16%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3,682.58億元，佔買賣斷成交金額比率為73.11%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1,354.18億元，佔買賣斷成交金額比率為26.89%（包含政府債券1,145.66億元，日均值為88.13億元；普通公司債189.71億元，日均值為14.59億元；金融債券18.81億元，日均值為1.45億元）。

2.附條件交易2兆1,257.14億元，日均值為1,635.16億元，佔總成交金額比例為80.84%，其中等殖成交系統成交金額為90.94億元，佔附條件成交金額比率為0.43%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以人民幣計價之成交金額為4.86億人民幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為6.61億美元，以人民幣計價之成交金額為11.66億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為87.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交87.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為157.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計492.6億元，本年度累計成交金額為32.92億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計741.79億元，本年度累計成交金額為35.72億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,248.68億元，本年度累計成交金額為47億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額208億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計494.77億元，本年度累計成交金額115.59億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.06億元，本年度累計成交金額4.5億元。



上櫃相關業務:

一、截至108年1月19日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：768家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：2家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (M31、詠昇、勤凱、樂斯科、泰金-KY)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家 (勤崴、台生材)

(六)待審議：5家 (鈺太科技、全宇昕、萬年清、雍智科技、台康生技)

二、截至108年1月19日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：251家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：2家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：0家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年1月19日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：146家

(三)當年度累計輔導家數：0家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年1月19日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,110家

五、截至108年1月19日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(108.1.20~108.1.26)：

(一)一般類股：

6643 M31【永豐金】 (108年1月23日) 承銷價：198元

(二)興櫃股票：

無

