根據台灣證券交易所統計，上週（2019/1/14~2019/1/18）外資在集中市場總買進金額為1,435.57億元，總賣出金額為1,338.26億元，買超為97.31億元，另統計自2019年年初至1月18日止，外資總買進金額為3,706.51億元，總賣出金額為3,640.93億元，累計買超為65.58億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆7,625.41億元新台幣，占全體上市股票市值的39.76%，較1月11日的11兆6,804.39億元新台幣，增加821.02億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進81,942千股，賣出19,114千股，買超62,828千股。

第二名：群創：買進77,957千股，賣出27,822千股，買超50,135千股。

第三名：聯電：買進134,568千股，賣出115,591千股，買超18,977千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進54,525千股，賣出171,490千股，賣超116,965千股。

第二名：國泰金：買進40,701千股，賣出118,577千股，賣超77,876千股。

第三名：富邦金：買進31,953千股，賣出85,888千股，賣超53,935千股。