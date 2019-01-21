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台北當代吸引破萬人潮　南港展覽館完美落幕

藝博會亦見證多家藝術機構的重量級收藏和贊助團體

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2019/01/21 17:59
首屆台北當代吸引破萬人潮朝聖（圖/台北當代）

首屆台北當代吸引破萬人潮朝聖（圖/台北當代）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代已完美落幕，為期3日的展期共吸引破2萬人次朝聖，其中，白立方畫廊總監周曉雯表示對於台北當代帶來的銷售業績頗感驚喜。

首屆台北當代藝術博覽會展出來自台北、亞洲及其他地區共9 家畫廊帶來的作品，並推出「新觀點共用平台」。台北當代所提供的藝術和新觀點，透過創意無限的精心展示，激發創新發現、銷售佳績及新的連接，吸引來自台北和世界各地共 28,201名觀展者到場參觀。


開幕首日人潮絡繹不絕（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

台北當代總監任天晉表示首屆台北當代藝博會的效果，遠遠超乎期望。參展畫廊的呈現、卓越的藝術品品質、多元創新和精心策劃的展位，以及廣大公眾和藝術專業人士的積極回應，一再證明我們正朝著正確的方向前進。衷心感謝所有參展畫廊、創意專案主講者、資助人、贊助商及所有觀展者的努力、信任與熱情，共同期待明年的到來。

為期三天的公眾開放日期間，吸引眾多私人收藏家及當地和國際藝術機構的代表參觀，其中，與會重要嘉賓包含香港西九龍文化區 (WKCD) M+副總監及總策展人鄭道煉、六廠紡織文化藝術館（CHAT）展覽與共學策展人黃又文、巴黎蓬皮杜中心策展人馬榮元、Sovereign 藝術基金會董事 Tiffany Pinkstone、新加坡國家美術館館長陳維德博士等。

此外，藝博會亦見證多家藝術機構的重量級收藏和贊助團體，其中包括泰特現代美術館購藏委員會總監Gregor Muir、泰特現代美術館 Daskalopoulos 高級策展人Clara Kim、東京森美術館（Mori Art Museum） 總館長森佳子 （Yoshiko Mori） 及館長南條史生 （Fumio Nanjo)，以及上海寶龍美術館許華琳 。

白立方畫廊亞州總監周曉雯表示他們對於台北當代帶來的銷售業績頗感驚喜，也很高興能以熱情進取的態度，與台灣及大部分來自亞洲的客戶一起參加本次首展。藝博會開展當日，便成功售出多部重要作品，包括 安東尼．葛姆雷（Antony Gormley）的鑄鐵雕塑、喬治．巴塞利茲（Georg Baselitz）的繪畫作品等。其中兩件作品更由選該地區藝術和文化機構收藏，之後將適時進行公開展示。

台北當代亮相期間，台北市各大主要文化機構及美術館皆競相舉辦各類展覽開幕、快閃展覽、藝術家表演及其他特別活動，為國際觀展者提供探索台北市豐富文化脈絡的更多獨特機會。由台北美術館舉辦的第 11 屆台北雙年展，堪稱台北市暨國際藝術年曆中一項重量級事件，帶來眾多精彩呈現將持續至3月。


展場照片（圖/台北當代）


展場照片（圖/台北當代）


展場照片（圖/台北當代）
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