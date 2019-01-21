台北當代吸引破萬人潮　南港展覽館完美落幕

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代已完美落幕，為期3日的展期共吸引破2萬人次朝聖，其中，白立方畫廊總監周曉雯表示，對於台北當代帶來的銷售業績頗感驚喜。

首屆台北當代藝術博覽會展出來自台北、 亞洲及其他地區共9 家畫廊帶來的作品，並推出「新觀點共用平台」。 台北當代所提供的藝術和新觀點，透過創意無限的精心展示， 激發創新發現、銷售佳績及新的連接，吸引來自台北和世界各地共 28,201名觀展者到場參觀。



開幕首日人潮絡繹不絕（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

台北當代總監任天晉表示，首屆台北當代藝博會的效果， 遠遠超乎期望。參展畫廊的呈現、卓越的藝術品品質、 多元創新和精心策劃的展位， 以及廣大公眾和藝術專業人士的積極回應， 一再證明我們正朝著正確的方向前進。衷心感謝所有參展畫廊、創意專案主講者、資助人、 贊助商及所有觀展者的努力、信任與熱情，共同期待明年的到來。

為期三天的公眾開放日期間，吸引眾多私人收藏家及當地和國際藝術機構的代表參觀，其中，與會重要嘉賓包含香港西九龍文化區 (WKCD) M+副總監及總策展人鄭道煉、六廠紡織文化藝術館（CHAT） 展覽與共學策展人黃又文、巴黎蓬皮杜中心策展人馬榮元、Sovereign 藝術基金會董事 Tiffany Pinkstone、新加坡國家美術館館長陳維德博士等。

此外，藝博會亦見證多家藝術機構的重量級收藏和贊助團體， 其中包括泰特現代美術館購藏委員會總監Gregor Muir、泰特現代美術館 Daskalopoulos 高級策展人Clara Kim、東京森美術館（Mori Art Museum） 總館長森佳子 （Yoshiko Mori） 及館長南條史生 （Fumio Nanjo)，以及上海寶龍美術館許華琳 。

白立方畫廊亞州總監周曉雯表示，他們對於台北當代帶來的銷售業績頗感驚喜， 也很高興能以熱情進取的態度， 與台灣及大部分來自亞洲的客戶一起參加本次首展。 藝博會開展當日，便成功售出多部重要作品，包括 安東尼．葛姆雷（Antony Gormley）的鑄鐵雕塑、喬治．巴塞利茲（Georg Baselitz）的繪畫作品等。 其中兩件作品更由選該地區藝術和文化機構收藏， 之後將適時進行公開展示。

台北當代亮相期間， 台北市各大主要文化機構及美術館皆競相舉辦各類展覽開幕、 快閃展覽、藝術家表演及其他特別活動， 為國際觀展者提供探索台北市豐富文化脈絡的更多獨特機會。 由台北美術館舉辦的第 11 屆台北雙年展，堪稱台北市暨國際藝術年曆中一項重量級事件， 帶來眾多精彩呈現將持續至3月。



展場照片（圖/台北當代）



展場照片（圖/台北當代）



展場照片（圖/台北當代）