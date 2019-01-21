越客集體脫團3主嫌遭逮 跨國海選賣淫女搶客源

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）去年12月25日148名越南旅客發生集體脫團事件，移民署與警政署密切配合，移民署南區事務大隊於案發第一時間即成立專案小組查緝。逮捕3名在台具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌，全案依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

移民署今（21）日下午召開記者會，遭逮捕的阮嫌及鄭嫌具有在台越南身份背景，而梅嫌本身更是依親居留，他們結合越南當地人蛇集團，以越南旅行社作為掩護，打著「代辦觀光簽證」名號招攬越南人士，向每人收取美金1,000 元至3,000元不等的代價，許多人因而受騙上當。

有人因而債台高築或變賣鄉下土地，甚至有人為求養育子女，不幸淪為性剝削的人口販運被害人。梅嫌卻還在網路上貼出謀取暴利炫耀照片，令人髮指。

梅嫌手機內行程表及謀取暴利炫耀（圖/ 移民署）

此外，專案小組還發現，人蛇集團成員以東南亞迅速竄紅的通訊軟體ZALO招募並仲介數名越南籍女子來台，部分被招募女子入境前就被要求自拍露點照片、影片上傳，由仲介製作成廣告，並告知來臺可立即開工，從事賣淫行為，每次交易以新台幣1,800元至3,500元不等的價碼收費，人蛇集團則從中抽佣5成賺取暴利。

此外，在偵辦過程中，越南當地主嫌更透過越洋電話向在台被抓獲的梅姓嫌犯「精神喊話」，包括一次跌倒，吸取經驗等，讓辦案人員覺得好氣又好笑。

由於移民署與警政署強力宣導，許多雇主相當排斥沒有合法證件的移工，所以本次來台失聯的越南旅客散布極為廣泛，藏的也深。

移民署長邱豐光呼籲尚未到案的脫團旅客儘速投案，才能早日返回越南與家人團聚，繼續藏匿只會讓自己陷入更為不利的處境。

招攬越南人士的廣告（圖/ 移民署）