中美貿易戰影響？ 中國第四季經濟成長持續減緩

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）中美貿易戰持續發酵，根據官方釋出的最新數據，中國在2018第四季的經濟成長持續減緩，從第三季的6.5%下降至6.4％，雖然幅度不大，外界擔心這是個徵兆，未來可能將嚴重衝擊國際經濟。

平均起來，中國整年的經濟成長率只有6.6%，這是從1990年以來，成長率最低的一次，雖然整體上符合分析師的預期，但是這個全球第二大經濟體的成長趨緩，代表著中國或許不再能勝任刺激疲弱全球景氣成長的角色。

在美國的持續制裁下，中國過去幾個月的製造產出、投資額和消費支出都創下了新低，且《經濟學人》中國區首席經濟學家拉費蒂(Tom Rafferty)指出，中國在2009年面對國際金融風暴所採用的擴大內需政策，已經不再適用，屆時可能會衝擊投資人信心，2019年第一季的經濟成長率可能下探6.3%。

不只如此，大部分的經濟學家並不相信中國官方給出的經濟成長數據，一些學者甚至認為6.4%的數據已經是嚴重灌水，實際上的成長率可能不到公佈數字的一半。

《中國褐皮書》(China Beige Book)出版人、私人研調機構CBB International的執行長米勒直指，中國的經濟成長數字長期以來都是個「虛幻的數字」，這次公布的第四季成長簡直已經是「幻想」了，很明顯的，這次公布的數字，是中國政府試圖傳遞一個訊息，就是貿易戰造成的衝擊，仍在北京政府的掌握之中。

然而，儘管被外界看衰，中國在某些地方依舊表現亮眼，像是工業產值仍上升了5.7%，零售額相較於前一年的12月，也提升了8.2%，傳統上受到中國投資人青睞的不動產等工具，也見到大幅的提升。

不過，中美貿易戰對中國的衝擊擺在那，隨著國務院副總理劉鶴將在本(1)月底率團前往華盛頓，進行下一步的中美貿易磋商，中美兩強會有什麼樣的進展，全世界仍在密切關注。