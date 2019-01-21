《亞果出任務》原形主角 帕金森氏症發辭世

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）電影《亞果出任務》改編自伊朗人質危機的真實事件，榮獲奧斯卡與金球獎的殊榮，其中由班·艾佛列克飾演的美國中情局救援專家東尼·曼德茲(Tony Mendez)，也就是策劃了這起成功救援行動的功臣本人，在19日因為帕金森氏症併發症，在馬里蘭州的家中辭世。

前中情局副局長莫雷爾(Michael Morell)說，曼德茲是中情局有史以來最好的特工之一，他藉由獨特的巧思，協助保護美國公民，退休後，他在家人陪伴下度過晚年；在電影中飾演曼德茲的班·艾佛列克則稱讚，曼德茲從未希望自己的舉動受到關注，是一名真正的美國英雄。

事實上，這名特殊的幹員並非一開始就是當間諜的料。他大學畢業後，做了一段時間的繪圖師，最早加入中情局做的事情也是簡單的繪圖，根本和特工扯不上邊，不過在前25年的職業生涯中，他一直與好萊塢的化妝師保持著密切的聯繫，試圖完善特工專用的偽裝技術，使他們的假身份更難被揭穿。

他大部分的職業生涯都在海外度過，尤其是亞洲，其中在1980年策劃了《亞果出任務》故事的原型－加拿大計劃(Canadian Caper)，將成功躲到加拿大德黑蘭大使館的6名使館人員，假扮成要拍科幻電影《亞果》(Argo)的劇組，在加拿大人的幫助下，成功搭上從德黑蘭往蘇黎世的班機，逃離險境。

從中情局退休後，他善用自己在中情局的經驗，開了自己的工作室，還寫了三本回憶錄講述自己的工作經歷，在一次訪談中，他告訴《華盛頓郵報》，雖然當了25年的間諜，當談到自己的身份時，他總是覺得自己應該是一名藝術家。