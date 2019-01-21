自敘利亞撤軍後　美前特使：接下來全無計畫

為抗議美國總統川普敘利亞撤軍政策而請辭的前特使麥格克（Brett McGurk）今天說，在美軍執行撤離任務之際，美國對敘利亞並無任何計畫。

曾負責協調以美國為首國際聯軍打擊激進組織伊斯蘭國（IS）的麥格克說，（美國）「沒有後續計畫」，而這增加了美軍的風險。

麥格克接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時如此談到。自殺炸彈客16日在敘利亞北部城鎮曼比季（Manbij）發動攻擊，造成4名美軍和15名平民喪生，成為美國2014年派兵進駐敘利亞，協助當地部隊對抗IS以來，死傷最為慘重的攻擊事件。

在這起攻擊發生前，川普上個月宣布要將2000名美軍全數撤離敘利亞，震驚許多盟國，也導致美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）與麥格克相繼請辭。

麥格克告訴「面對全國」：「總統已明確表示，我們將撤離，那意味我方部隊接下來只有一個任務，就是離開（敘利亞），安全的離開。」

但他補充說：「目前我們沒有計畫，這使我方部隊更容易遭遇攻擊…增加我們在敘利亞地面當地人員的風險，並為伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）拓展空間。」ISIS是伊斯蘭國的另一個簡稱。

麥格克說，最重要的是，美國不能指望北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其這樣的「夥伴」來取代美國的地位。

他說：「這不切實際，而且我方部隊若正在執行撤軍命令，同時又試圖尋求某些辦法，讓另一個盟友介入，這樣是行不通的，那不是一個可行的計畫。」