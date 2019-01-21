馬其頓共和國改名　希臘反爆抗議浪潮

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）原名為「前南斯拉夫馬其頓共和國」的馬其頓，為了加入歐盟和北約，在去(2018)年六月正式決定接受希臘的條件，改名為「北馬其頓共和國」，以與希臘的馬其頓省做區分，然而這個本應被希臘視為成功的舉措，反而在希臘引發大規模的反對聲浪。

昨(20)日，大批抗議者聚集在希臘首都雅典，抗議這個協議「不夠好」，許多人甚至與警察發生衝突，一些蒙面的抗議者向封鎖現場的警察投擲石頭和爆竹，迫使警方必須動用催淚瓦斯驅散示威失控的人潮，以免他們衝進國會。

發起抗議的負責人在組織期間指出，參與者可望達到60萬人，不過根據警方統計，儘管有許多人特地從希臘其他地方跋涉來雅典，實際數目遠不及60萬，大概落在6萬左右。

事實上，希臘和馬其頓就這個問題已經吵了28年，在南斯拉夫聯邦於1992年解散後，選擇這個古希臘國家名作為國名的馬其頓就年年被希臘抗議，認為這是一種文化挪用(cultural appropriation)和宣示領土主權的行為，並以此杯葛馬其頓加入歐盟和北約。

今年初，馬其頓與希臘達成共識，並修憲將國名改為北馬其頓共和國，似乎象徵著希臘的勝利，然而希臘的反對派認為，總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)仍然做出了太多讓步，這導致與齊普拉斯共組聯合政府的政黨退出政治聯盟，讓他差點沒撐過上週的不信任投票，一些國會議員甚至收到死亡威脅，以此影響這些人的投票意向。

參與抗議的Amalia Savrami告訴媒體，政府沒有搞懂人民想要什麼，馬其頓改名為北馬其頓並沒有解決問題，只要有用到「馬其頓」這個詞彙就是不可以，尤其是在國名被改的情況下，該國國民仍被稱為「馬其頓人」(Macedonian)，使用的語言仍稱為馬其頓語(Macedonian)，這已經嚴重侵犯到希臘的文化認同，人民絕不會接受這個半吊子的協議。