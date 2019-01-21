民主黨拒新方案川普震怒　民主黨：把人民當人質的談判免談

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於仍無法就邊境圍牆預算達成共識，美國政府持續停擺，川普前幾天為了展現誠意，提出若干願意讓步的項目，不過民主黨認為這些項目本來就沒得談，所以並不領情，在川普公開條件前就聲明絕不會接受，對此，川普感到十分震怒。

川普為此連發兩篇推特，首篇在推特上憤怒地表示，民主黨在他提出新方案之前就直言絕不會接受，讓他感到十分生氣，因為這代表著民主黨眼裡完全沒有美國現正面臨的毒品、犯罪問題，而是只有一心一意想贏得那個「他們絕對不可能獲勝」的2020年大選，才不惜杯葛他的政府。

他進一步威脅，現階段還沒有要「進一步移除」1100萬的「其他非法移民」，但是如果民主黨在繼續鬧下去，這些人就要小心了。

第二篇推特則是發給那些非常保守的右派盟友看，這些保守派擔心，川普的妥協可能代表總統可能會特赦這些非法移民，對此，川普的推文保證，這次與民主黨的協商中，「特赦」這個選項並不在談判桌上，唯有更重要的移民協議，特赦才可能作為籌碼。

對於川普的聲明，民主黨指出，川普聲稱的妥協主要是兩大部分，「臨時保護協定」(TPS)的保留還有「尋夢者」(Dreamers)拘留許可的延長，然而，這些東西都是當初川普執意想要取消的，在這次談判中為了獲取民主黨支持，才重新丟上來當籌碼。

民主黨參議員舒默(Chuck Schumer)直言，以這些會受到影響的人當人質來談判，這不叫做妥協，這叫做綁架。

美國政府停擺已經超過一個月，這是1980年以來歷時最長的一次，許多受到影響的政府雇員生計已經無以為繼，必須到救助站排隊領取食物，一部份的人則在群眾募資網站GoFundMe上，徵求大眾幫他們支付房租和照顧小孩的費用。