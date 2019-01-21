〈財經主筆室〉一台5.2萬的高價手機　5G真的準備好商用化了嗎？

韓國三星年度旗艦機種Galaxy S10即將問市，目前傳出最頂級規格售價可能超過新台幣5.2萬元，這價位除挑戰蘋果最高階iPhone XS Max售價，更將創史上最貴智慧型手機紀錄，日前蘋果才因高價手機銷售不如預期栽了跟斗，被迫首度調降財測導致市值大縮水，如今三星不僅不記取教訓，手機銷售還將再創新高售價，有點讓人摸不著頭緒。

高價智慧型手機退潮短期似乎無法回天，也許三星此時推出5G版的S10X旗艦機，應該是為搶全球第一宣示成份居多，但三星的動作也意味5G手機市場前哨戰將正式開打，也許S10X旗艦機就是被三星拿來當成祭旗用的商品。

根據全球智慧型手機出貨調查報告，2018年第3季，全球智慧型手機出貨量約3.8億支，比前一年度同期下滑5%，在手機出貨量的市佔率高居全球第1的仍是三星，佔比達19%，排名第2的是中國的華為，佔比14%，蘋果則退居第3，佔比達12%，中國的OPPO與小米則是並列第4名，佔比均為9%，第5名也是中國的Vivo，全球佔比率8%。

全球銷售前5名廠商除蘋果外全部都是中國廠商，針對中國手機廠商的步步進逼，全球銷售第一的三星當然得搶5G市場的先機，所以三星推出5G版S10X新機，宣示意味十分濃厚，應該是想搶全球第1支5G手機上市，藉這支手機的推出來彰顯三星手機領導全球技術，也許出貨量及銷售量並非三星的最大考量。

目前4G網路已經相當普及，但5G的時代還未到來，但每一次網路的升級都是手機硬體的大升級，當 然也是手機廠商大發財、排名大風吹的重要時刻，就像10年前3G網路的來臨，蘋果的iPhone興起一舉幹掉了Nokia，讓Nokia從此式微，2010起4G時代的來臨，讓中國的華為、OPPO、小米及Vivo等品牌紛紛崛起，目前整個亞洲銷售最亮眼的都是中國品牌，由此就不難理解即使高價手機銷售市場如今這麼的艱困，韓國三星集團還是這麼急著推出這高價5G手機的原由。