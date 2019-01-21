〈時評〉直播搶曝光 內容才是王道

行政院長蘇貞昌上任後，強調上網溝通，甚至是被譏笑為「網紅內閣」，為了達到宣傳效果，確實有必要「為溝通而溝通」，但重點是在實質內容，而不是譁眾取寵。



蔡英文總統在兩年多前就任時，不斷指示溝通的重要性，府院黨團的會議上，行政部門不了解民情，往往成為民意代表指責的焦點，但這個情況一直沒有改善，在選後的檢討過程，此話題一再被提及。



蘇貞昌是民選首長出身，也才剛經過選戰的洗禮，自然十分能體會到接地氣的重要性，一旦閣員無法掌握民之所欲，要解決民怨只是隔靴騷癢，治標不治本；另方面，民進黨政府推動不少政策，展開諸多改革工作，卻往往缺乏宣傳與溝通，反而造成民眾的誤解，導致整體的施政滿意度偏低，政策成效更是大打折扣。



為提升整體施政效能，並且對輿情能更有效地快速反應，以及降低民眾的抱怨，蘇貞昌要求內閣成員站上第一線溝通，同時透過網路達到效果，他甚至強調拍影片時，只要10秒就要說明重點。不可諱言，蘇貞昌非常了解網路生態與使用者的習性，但這不代表每位閣員都要像他一樣親上鏡頭。



因為就算閣員賣萌，或是直播獻唱，也不一點能獲得更多人的關注，重點是如何運用網路傳遞，將一些訊息傳送到以往達不到的受眾，而不是人人搶著直播或拍影片，過於著重形式的結果，也可能會讓議題失焦。相較之下，有時候在臉書、IG或Line上面的貼文與照片，也可以創造很好的宣傳效果。



而且，最重要的是，要有溝通的具體訴求，是為溝通而溝通，而非迎合長官、硬開直播，若是缺乏內容，恐怕得不到掌聲，還可能引來噓聲。



目前包括交通部長林佳龍、勞動部長許銘春的人，都試著開直播宣傳，這是一個好的開始，意味著閣員願意跳脫傳統思維，努力試著去找到新的溝通方法，日益多元化後，未來的宣傳形式也會隨部會特性和首長風格，創造出與社會大眾更好的互動模式，但在吸引網友目光之餘，內容才是王道，才是正辦。