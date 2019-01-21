「好菜在我家平台」增多元支付　農產來源看的見

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著消費型態的改變，行政院農業委員會桃園區農業改良場於2018年開發「好菜在我家平台(www.i-farm.tw)」，從開辦至今註冊農場已增加到157場，消費者透過該平台可買到安心與新鮮農產品。

農委會表示，3年前桃園場為配合地產地消及社區支持型農業政策，在公務預算及財團法人中正農業科技社會公益基金會經費配合下成立好菜在我家雲端平台，陸續在北部地區推廣輔導，註冊農場從原先32家到現今已有157家，年成長率195%。

其中北部地區農場約70家最多，平台內許多農場利用平台作為農事生產規劃、管理與環境監測，並利用農場辦理許多農業採食體驗活動與廣告銷售…等，成功地將資通訊技術導入農業生產與生活之農業生態圈。

對於平台的操作方法，農委會說明，會員農友只要提出申請多元支付功能，平台將與其接洽簽訂相關服務合約；而消費者只要登入好菜在我家網站成為會員，即可享受由該場推薦農場提供的新鮮蔬果農產品。

加上多元支付環境，亦可選擇ATM繳款、線上信用卡刷卡支付、貨到收款、7-11超商ibon繳款、四大超商3段式條碼掃碼支付…等。結帳同時該農場更貼心的為農友設計無紙化的農民收據，環保又便利。

▲圖片由農委會提供