鍾肇政95歲生日 總統賀卡與文學出版計畫同慶

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）桃園市政府客家事務局今（20)日為台灣文學之母鍾肇政，舉辦95歲生日壽宴。桃園市長鄭文燦除了代替總統蔡英文帶來賀卡，也與客委會主委李永得，送上文學全集出版計畫作為賀禮。

為彰顯鍾肇政對台灣本土文學的創作與貢獻，桃園市客家事務局為鍾肇政舉辦了「台灣文學之母95珍壽生日會」。李永得與鄭文燦還送上鍾肇政文學全集出版計畫，作為他95歲生日禮物。

中央社報導，鄭文燦除了帶來蔡總統的賀卡，也特別唸出總統的祝福。蔡總統在賀卡上表示，看到鍾老精神如昔，實在欣喜，今天因公忙未能到場，但仍以賀卡表示對鍾老的生日祝福與掛念，最後也祝福鍾老身體健康，平安快樂。

鄭文燦指出，市府不但舉辦鍾肇政文學獎，藉此鼓勵、培養更多創作人才。鍾老過去寫作的龍潭國小旁日式宿舍，也化身文學生活園區，預計4月開園。

另外，市府也會與客委會共同規畫鍾肇政文學全集出版，預定在兩年內蒐整編印出版，提供通路展售及數位典藏。

報導引述客家委員會主委李永得致詞表示，鍾老是戰後第一代創作力最旺、產量最多的文學作家，也是大河小說的開山鼻祖。鍾老寫作字數超過2000萬字，作品堆疊起來已超過身高，應是無人超越，鍾老一生筆耕不輟，更無私提攜後進，「台灣文學之母」可謂實至名歸。

根據維基百科的資訊，鍾肇政1951年第一篇文章『婚後』，刊登於《自由談》雜誌，燃起寫作興趣，從此勤奮筆耕。

1961年鍾肇政第一部長篇小說《魯冰花》發表於《聯合報》，同年又發表《濁流三部曲》大河小說──「濁流」、「江山萬里」、「流雲」，開啟台灣大河小說創作第一人。

1964年起鍾肇政撰寫另一部大河小說《臺灣人三部曲》──「沉淪」、「滄溟行」、「插天山之歌」，歷時十年。另外還有《高山三部曲》（高山組曲）、《怒濤》等大河小說，是台灣首位完成大河小說的作家，也是唯一完成四部者，合計其它作品共有長篇小說23部。

而根據客家委員會網站介紹，鍾肇政對於提昇台灣文學一向不遺餘力，除了大力翻譯世界文學名著，著名文學傳記之外，他還是翻譯文學理論的開路先鋒。同時，他也編寫過《西洋文學名著精華》、《中國古典名著精華》之類的書，旨在為文學教育盡心力。

此外，他也主編了超過一百冊的各式各樣台灣文學選集，例如：前衛版「台灣作家全集」五十冊，遠景版「光復前台灣文學全集」八冊，（與葉石濤合編），蘭開文叢十八冊等。

桃園市長鄭文燦(上圖) 除了帶來蔡總統的賀卡，也特別唸出總統對鍾肇政(下圖)的祝福。中央社