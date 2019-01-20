台灣的好世界都知道 奧媒盛讚：台灣是充滿活力的民主政體

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）奧地利「維也納日報」（Wiener Zeitung）當地時間1月19日刊登2大頁長篇報導，內容包括外交部長吳釗燮訪談，並盛讚台灣雖然長期在中國打壓之下，卻仍是個充滿活力的民主政體，尤其是「與不民主自由的中國形成強烈對比」。

《自由時報》報導，「維也納日報」1月19日刊出一篇名為「位於南海上的民主小島（Eine kleine Insel der Demokratie im südchinesischen Meer）」，細數中國長期以來對台灣的打壓，包括以官方民航單位要求44家各國航空公司更改台灣為「中國台北」，以及抨擊66個跨國企業未將台灣表示成「中國台灣」等惡劣行徑。

文中更刊出及引述外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正及台灣民主基金會副執行長陳婉宜的訪談。

報導中吳釗燮明確指出，中國不願看到任何具台灣主權意義的象徵出現，中國在國際的崛起讓其易於操作外交孤立台灣，然台灣已事實獨立（de facto），有民選的總統、政府與國會，有自己的軍隊與貨幣。

台灣大陸委員會邱垂正副主委表示，台灣堅持維持現狀，台灣反對中國改變現狀一切行動，不會屈服於軍事或政治壓力，兩岸分歧要透過對話解決。。

報導內也點出，由於台灣是中國相當關注的議題，而香港與台灣的民主實例也顯示，與中國這樣不具民主自由的國家形成強烈對比。

「維也納日報」於1703年創刊，為全世界歷史最悠久且仍定期出刊的重要日報之一，1801年起由奧地利官方出資經營，為奧地利主流質報之一，報導範圍涵蓋奧地利及國際政治、經濟、社會及文化等層面，讀者涵蓋全國各階層，深具全國輿論重要影響力。