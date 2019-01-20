暖冬紫菜價格看漲　澎湖200村民快樂採「黑金」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）趁著寒冬難得的好天氣，澎湖白沙赤崁村200多位村民，今(20)日一早出海前往姑婆嶼挽紫菜。

受到暖冬影響，野生紫菜沒有預期的好。物以稀為貴，大家埋首採挽，每斤高達新台幣400元，可為即將來臨的春節賺一筆紅包。

澎湖白沙龍德宮管委會，今清晨7時共出動5艘漁船，滿載200多位男女村民前往姑婆嶼，登島採紫菜。在放完鞭炮後，只見每個人立刻聚精會神，埋首不停採挽，場面盛大。

中央社引述龍德宮管委會主委鄭進豐說，今年姑婆嶼野生紫菜產區，由於受到先前暖冬氣候影響，產量比往年減少大半。由於農曆春節將屆，難得今天天氣好轉，決定前往登島採紫菜。

200多位民眾各個配掛採紫菜證，穿止滑鞋、戴特製防滑網套等全副武裝，每個人都希望在有限的時間內，多採一些。

由於今年紫菜量少，價格跟著上漲。每人一般約採個2至3斤，手腳快的約多個一倍，現採現賣的每斤400元上下，民眾藉此賺筆過年的紅包，相當開心。

赤崁龍德宮管委會表示，姑婆嶼採紫菜，今天是今年第一次採收，在農曆年前或年後，還會再採收一次。

澎湖冬季漁訊有所謂的3金產業，包括「白金」的土魠魚、「黑金」的採紫菜和「綠金」的海菜，其中土魠魚和紫菜，正是時候。至於綠金，目前在潮間帶可見綠色世界，也可望在春節前後「蹓海菜」。