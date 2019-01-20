極端氣候發威　澳洲破紀錄高溫直逼攝氏50度

(台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）當某些人在否認全球氣候變遷的同時，地球上一些地方已經在承受明顯的後果，澳洲一間劇院的負責人的蜜雪兒(Michelle Coles)就是其中之一，她在晚上出門遛狗前必須先脫下自己的鞋子，用腳測試外面水泥地的溫度，以免沒有穿鞋子的寵物狗踏出去之後灼傷腳掌。

澳洲正面臨史上最高溫的侵襲，澳洲南部的奧古斯塔港(Port Augusta)儼然成了太陽能發電重鎮，飆升到攝氏49度的炎熱氣候中，寵物和喜歡在地上爬行的小孩只要一接觸到太陽直射的表面，只要幾秒就會被灼傷；而在維多利亞州西北部的米爾杜拉(Mildura)，園丁會被放在太陽底下的工具灼傷雙手，一些當地的河川甚至出現被熱死的魚類浮屍。

事實上，不只是這些極端的例子，因為溫度只有更高，沒有最高，全澳洲都出現歷史性的高溫，正當你以為溫度不能再升高的時候，高溫紀錄就再次被隔天的溫度打破，新南威爾士州西端的採礦城鎮布羅肯希爾(Broken Hill)出現連續四天突破攝氏45度高溫的紀錄，同一時間首都坎培拉也記錄到攝氏40度的溫度。

新南威爾士州岡德蓋(Gundagai)的尼加拉瓜咖啡館(Niagara Cafe)曾因二戰期間，前澳洲總理科廷(John Curtin)突然拜訪而一砲而紅，現在店主卻必須將店內著名的炸爐和烤爐都關起來，因為在攝氏42度高溫中開著這些設備，連空調都顯得微不足道，整個店內感覺像三溫暖一樣，而店外看起來更蕭條。

店主說，以往最受歡迎的店外座位，現在如果有人選擇坐在那邊，她一定覺得那個人瘋了。

面對高溫的侵襲，南澳大利亞州首府阿得雷德(Adelaide)被迫發布了紅色警報，政府的社福部門和紅十字會則列出幾百名可能陷於極度危險的人名，確認他們的健康狀況。

高溫甚至導致河川中的含氧量因為藻類大量繁殖而劇減，光是上週，澳洲有名的莫瑞鱈(Murray cod)產地就有幾百條莫瑞鱈因此缺氧而死，這些原生種的壽命本可長達數十年，最大隻的甚至超過一米長，全部都在地獄般的高溫中喪命。