  1. 首頁
  2. 新住民

脫團越客再落網 移民署：累計86人到案62人失聯

1月17日桃園警方接獲線報，在一間出租房中找到42歲馮性女子，經調查，證實是「觀宏專案」失聯越客之一。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2019/01/20 14:34
資料照（圖/ 移民署）

資料照（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）去年12月25日發生148名越南籍旅客透過「觀宏專案」來台進而失聯的事件，震驚全國，移民署與警政署聯手追緝，移民署長邱豐光誓言找回所有失聯越南旅客。1月17日桃園警方接獲線報，在一間出租房中找到42歲馮性女子，經調查，證實是「觀宏專案」失聯越客之一。

《中央社》報導，桃園市龜山區大浦派出所日前有人通報，表示附近的一間出租房經常有外籍人士出入，員警介入後調查發現，經常有人開著黑色廂型車載運房客外出工作。警方1月17日在附近埋伏，一舉將廂型車內外籍人士逮捕。

經調查，車上載有10名非法打工的外籍移工，包括5名失聯移工、4名持觀光簽證來台逾期居留的外籍人士，以及一名新住民。其中42歲的馮姓女子正是去年透過「觀宏專案」來台的失聯旅客。

桃園市警方在偵訊後，將10名外籍移工移送移民署桃園專勤隊遣返，阮姓女子則依《就業服務法》函送法辦。

根據移民署最新統計，截止1月20日上午8點，累計到案86人，包括自行到案47名，查獲39名，尚餘62名失聯。

移民署表示，為鼓勵民眾踴躍提供線索，若有民眾掌握越南脫團客的消息，可向移民署檢舉，經證實後，每件將核予新台幣4000元獎金。
新住民
新南向
移民署
失聯移工
管宏專案

相關新聞

結合小鎮美景與購物習慣 台灣館連奪印度旅展2大獎項
結合小鎮美景與購物習慣 台灣館連奪印度旅展2大獎項
2019/01/20 10:00
河南扯麵好味道 新住民感謝貴人相助
河南扯麵好味道 新住民感謝貴人相助
2019/01/19 11:32
外埔戶政與新住民共迎新春 揮毫伴樂喜洋洋
外埔戶政與新住民共迎新春 揮毫伴樂喜洋洋
2019/01/19 10:45
民答那峨穆斯林自治區投票將登場　外界擔心無法減少恐怖攻擊
民答那峨穆斯林自治區投票將登場　外界擔心無法減少恐怖攻擊
2019/01/19 10:05
國慶主持人阮秋姮 youtube頻道串起台越情誼
國慶主持人阮秋姮 youtube頻道串起台越情誼
2019/01/18 17:04