脫團越客再落網 移民署：累計86人到案62人失聯

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）去年12月25日發生148名越南籍旅客透過「觀宏專案」來台進而失聯的事件，震驚全國，移民署與警政署聯手追緝，移民署長邱豐光誓言找回所有失聯越南旅客。1月17日桃園警方接獲線報，在一間出租房中找到42歲馮性女子，經調查，證實是「觀宏專案」失聯越客之一。

《中央社》報導，桃園市龜山區大浦派出所日前有人通報，表示附近的一間出租房經常有外籍人士出入，員警介入後調查發現，經常有人開著黑色廂型車載運房客外出工作。警方1月17日在附近埋伏，一舉將廂型車內外籍人士逮捕。

經調查，車上載有10名非法打工的外籍移工，包括5名失聯移工、4名持觀光簽證來台逾期居留的外籍人士，以及一名新住民。其中42歲的馮姓女子正是去年透過「觀宏專案」來台的失聯旅客。

桃園市警方在偵訊後，將10名外籍移工移送移民署桃園專勤隊遣返，阮姓女子則依《就業服務法》函送法辦。

根據移民署最新統計，截止1月20日上午8點，累計到案86人，包括自行到案47名，查獲39名，尚餘62名失聯。

移民署表示，為鼓勵民眾踴躍提供線索，若有民眾掌握越南脫團客的消息，可向移民署檢舉，經證實後，每件將核予新台幣4000元獎金。