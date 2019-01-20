「金門戰役」中共解放軍慘敗為例　華為創辦人籲員工：準備過苦日子

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國科技大廠華為遭世界各國圍堵，日前華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，更在加拿大被捕。任正非近日對內部發出兩封信，呼籲員工準備要「過苦日子」。

任正非並用當年中共解放軍攻台失敗的「金門戰役」(台灣稱「古寧頭戰役」)作比喻，對員工喊話說，若公司5至10年能完成內部人事換血，「華為就可能活下來」。

新浪網等多家中媒報導，任正非1月18日連續對華為員工發出2封內部信，他指出「未來幾年，整個大形勢應該沒有想像中那麼樂觀，我們要有過苦日子的準備」，對經濟形勢做出正確評估。並指出5G發展不可能像4G一樣勢如破竹。

未来几年，整个大形势应该没有想象中那么乐观，我们要有过苦日子的准备，对经济形势做出正确估计。 比如，5G不可能像4G一样势如破竹，它可能是东爆一个“地雷”，西爆一个“地雷”。如果不能成片性地爆炸，我们可要养活18万员工，每年的工资、薪酬、股票分红超过300亿美金。如果没有产生这么多粮食，如何拿钱来分？

他表示，面對當前局勢，可能應該裁減和放棄一部分工作，讓其聚焦，也要放棄一部分員工，降低人力成本。

任正非以1949年「金門戰役」為例，說明「苦練內功」與「專業性」的重要。

我們要“過河”，不能說“打過長江去”，船呢？

他稱當年解放軍在「金門（古寧頭)戰役」全軍覆沒，實際上是因為「沒船了」，「第一批船開過去，登陸時剛好遇到退潮，船擱淺在灘上，國民黨飛機把擱淺的船全部炸掉了，所以第二梯隊、第三梯隊就上不去。因此，過河最重要的是船和橋。」

雖然任正非明白指出，華為需要精簡人力，但他也強調，華為會繼續招聘優秀的高科技人才，若能在5至10年內完成內部更新換代機制，「華為就可能活下來」。