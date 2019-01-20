第二次公投救英國？脫歐新進展

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在梅伊挺過脫歐協議被拒絕之後的不信任投票後，面對可能出現的「硬脫歐」，梅伊說已經準備好與反對黨合作，一些參與協商的內閣首長立場開始鬆動，願意研議「第二次公投」的可能性。

儘管梅伊為首的保守黨政府強烈反對將脫歐的決議再次訴諸公投，英國國會中的第三大黨自由民主黨(Liberal Democrat)黨魁凱布爾(Vince Cable)拋出的再一次公投，代表著政府開始審視反對黨提出的各種新方案，以突破正反兩方無法達成脫歐協議共識的僵局。

保守黨宣稱，姑且不論如果真有新的公投，將會耗費至多一年的時間去準備並實施，如果真的舉辦，等於是背叛了人民的意願，不過就準備時程問題，自由民主黨表示，他們已經準備好了一個先行草案，且已經把舉辦第二次公投列為整個黨目前最關注的方針。

自由民主黨的態度十分積極，已經開始遊說保守黨的成員，曾任卡麥隆政府外交部歐洲副大臣的利汀頓(David Lidington)，還有曾為脫歐派共同召集人的環境食物與鄉郊事務大臣戈夫(Michael Gove)都已經跟該黨會談過，戈夫甚至詢問了第二次公投的細節，表現出明顯的興趣。

自由民主黨還發佈了公開聲明，表示已經釋出了兩份以跨黨派協商為基礎的草案，第一份最快一週內就可以實施，以此授權英國選務委員會開始準備第二次公投的相關事宜，凱布爾指出，只要各黨合作，新的公投法案就可以迅速闖關，就算沒有全員同意，6周內公投的授權法案就可以通過，而16週之內下一次公投就可以實施，甚至還可以擠出10週的宣傳期，完全不需要拖到一年。

凱布爾甚至說，再次訴諸民意已經是「英國唯一的生路」，而且還必須搶在再一次的歐洲議會選舉前完成，只要現在開始準備，還來得及回頭。

不過，相較於自由民主黨的積極程度，執政的保守黨倒是表現的不疾不徐，最新的政府發言指出，雖然願意以開放的態度去面對脫歐問題，這並不代表反對黨提出的東西他們會全盤接受，唐寧街甚至直指，梅伊本人對第二次公投根本毫無興趣。