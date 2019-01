世衛2019全球十大健康威脅 「疫苗猶豫」恐成防疫漏洞

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)拒絕或遲遲不打疫苗的「疫苗猶豫」,被列入世衛組織2019年十大健康威脅之一。疾管署副署長羅一鈞說,台灣流感疫苗猶豫狀況蠻明顯,尤其去年疫苗瑕疵事件,3歲以下幼兒接種疫苗大幅減少,憂心會成為防疫缺口。

世界衛生組織日前發布特別需要關注的2019年全球10大健康威脅,這十大威脅以空氣污染和氣候變化(Air pollution and climate change​)居首,其次依序為(2)非傳染性疾病(Noncommunicable diseases)、(3)全球流感大流行(Global influenza pandemic)、(4)乾旱飢荒等脆弱的醫療環境(Fragile and vulnerable settings)、(5)抗生素抗藥性(Antimicrobial resistance)、(6)伊波拉及其他高危險病原體(Ebola and other high-threat pathogens)、(7)基礎醫療系統太弱(Weak primary health care)、(8)疫苗猶豫(Vaccine hesitancy)、(9)登革熱(Dengue) 和(10)愛滋病毒(HIV)。

世衛組織在報告中指出,疫苗猶豫(Vaccine hesitancy)是指儘管有疫苗可用,但民眾遲遲不願或拒絕接種疫苗,有可能導致某些原本可用疫苗加以預防的疾病,防治破功。

世衛認為,接種疫苗是避免疾病、最符成本的方法,「每年可預防200萬至300萬例死亡,如果全球疫苗接種覆蓋率可改善,還可進一步避免150萬例死亡。」

舉例來說,預防麻疹最有效方式就是接種疫苗,但近年麻疹病例在全球增加3成,雖然並非所有病例都是因為疫苗猶豫引起,但在某些國家,本來已將近滅跡的麻疹,疫情卻有捲土重來的趨勢。

中央社引述疾管署副署長羅一鈞說,根據世衛報告,疫苗猶豫主要原因有3類。首先是與信仰有關,可能因宗教或哲學觀點,拒絕非自然的免疫,或相信替代醫學。

其次,與大環境因素有關。例如戰爭或種族衝突,讓特定族群排斥或畏懼公衛體系,因此拒絕疫苗接種。

第三則是與疫苗本身有關,例如出現不良事件被過度渲染放大,或是錯誤的研究,使民眾不信任疫苗安全性。

羅一鈞表示,台灣家長對小孩接種常規疫苗的接受度高,醫護人員也普遍支持國家疫苗政策。因此從出生到滿2歲幼兒,疫苗接種率都在96%以上。至於入學前該打卻沒打的疫苗,家長多半是沒時間或忘記,經學校提醒後,就會趕緊帶小朋友補打,不太會有疫苗猶豫情形。

不過每年都要打的流感疫苗,發生疫苗猶豫的情形就很明顯。羅一鈞指出,特別是去年因公費流感疫苗連續發生變色、黑點等不良品事件,導致幼兒接種率明顯下滑,3歲以下幼兒接種流感疫苗人數比前一年減少5.5萬人,在面對春節即將到來的流感流行高峰時,可能因群體免疫下降造成防疫缺口。

他表示,疫苗猶豫是全球共同面對、必須正視的問題。政府會秉持公開、透明、科學的態度,做好疫苗品質控管,加強風險溝通,快速澄清謠言和錯誤資訊,讓有疑慮的民眾能重拾對疫苗的信心。