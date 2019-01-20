川普提「妥協」 民主黨：重啟政府再來談

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國政府停擺已經邁入一個月大關，超過80萬聯邦政府職員受到影響，美國總統川普在昨(19)日向擋住預算案的民主黨喊話，表示他已經提出新的「妥協」，希望盡快結束現在的僵局，然而，他提出的新方案與民主黨拒絕妥協的原因似乎沒有搭上邊，雙方達成共識的可能性仍低。

川普在聲明中說，雖然美國實施歡迎移民的相關政策已經很久，但是這些政策在很久以前就已經「失靈」，他只是想要修復這條錯誤的道路，同時他也說，民主黨似乎對他的圍牆政策有些誤解，因為他並不是要蓋一座「完整的圍牆」，而是只有在高度警戒區加上鋼鐵圍籬而已。

他同時也表示，願意對持有「臨時保護身份(TPS)」的非法移民，給予額外三年的短期居留簽證，讓與父母一起進入美國的未成年非法移民，得以在無法取得美國公民身份的情況下，在美國工作。

這些人被暱稱為「尋夢者」(Dreamers)，在美國有大約70萬人。

這些尋夢者的父母以未核可的難民身份，因為戰亂等各種理由進入美國，不過像是薩爾瓦多，則是因為國家發生重大天災及戰亂，讓美國政府開了特例，允許災民以TPS身份在美國工作、居住，這些難民大概有30萬人左右，然而川普在今(2019)年初開始陸續取消TPS，迫使因循此權宜之計入境的外國人，必須限期離開已經居住了大半輩子的美國。

川普把這些人當成與民主黨談判的新籌碼，承諾他會暫緩終止TPS，並追加8億美元的緊急人道救助金，不過民主黨的立場倒是十分明確，由於川普對於核心的「築牆」問題隻字未提，依舊堅持一定要57億美元的預算，民主黨在川普發表演說前就給予回應。

眾議院院長、民主黨黨員裴洛西(Nancy Pelosi)指出，川普提出的「新方案」根本是之前每一項民主黨不同意方案的總和，就算合體成一個提案也不會改變他們的本質，川普如果要重新開啟協商，請終止政府停擺的狀態再來談。