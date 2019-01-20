富士康威州廠徵才未達標 2018減稅優惠受影響

在美國威斯康辛州投資100億美元設廠的富士康科技集團說，2018年僱用全職員工人數未達合約規定門檻，無法取得威州政府的租稅減免。

「華爾街日報」（WSJ）報導，為吸引鴻海旗下的富士康前往設廠，威斯康辛州與地方當局提供的投資獎勵總金額高達近40億美元。

根據合約條件，蘋果公司（Apple）供應商富士康2018年若雇用260名全職員工，就有資格取得高達950萬美元（約新台幣2.95億元）的租稅減免。根據威斯康辛經濟發展局（Wisconsin Economic Development Corporation），富士康僅僱178人。

威斯康辛經濟發展局說，富士康今年若能達到其承諾雇用人數超過2080人，仍可享有達標後的1910萬美元稅金減免優惠。

富士康承諾在威州興建一座2200萬平方英尺的液晶顯示器（LCD）面板製造廠，並雇用1萬3000人，主要是工廠工人和若干工程師和業務相關職位。為了獲取威州提供的投資獎勵，富士康必須在各個時間點達成聘雇、薪資和投資目標等門檻。

華爾街日報去年11月報導，富士康在聘請工程師和其他工人方面遭遇困難，因此考慮從中國招募人手替威州面板廠效力。富士康駁斥上述報導。

勞動市場緊縮使招募人力成了一大挑戰。美國勞工部（U.S. Department of Labor）說，威州去年12月失業率為3.0%，全國失業率則為3.9%。

富士康昨天致函威斯康辛經濟發展局，重申其將在威州製造1.3萬個工作機會的承諾，也強調公司迄今已在威州投資超過2億美元。

彭博報導，富士康還說，公司已更改聘雇計畫時程表，但未詳細說明。

鴻海董事長郭台銘的特助胡國輝說：「我們仍致力於為威州創造1.3萬個工作機會，但已調整聘僱時間表。」

胡國輝還說：「我們必須靈活因應多個變數，包括全球經濟情勢變化。」