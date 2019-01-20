十三行博物館推客製化導覽方案 新住民、長者都按讃

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市十三行博物館落實文化平權，滿足各類型觀眾，近日更推出多種客製化導覽方案，包括東南亞語導覽服務、多語聲音導覽地圖，以及口述影像導覽服務等，無論是個人、團體或是外籍遊客，可挑選最適合的導覽方式，輕鬆了解十三行。

館方為擴大服務，即日起只要3人以上即可於現場申請「博物館得來速」專人導覽服務，並有國語、臺語、客語和英語可供選擇，讓時間有限的民眾也可輕鬆參訪博物館。想細細了解博物館建築理念、十三行文化以及主題特展的民眾，可事先申請團體預約或於現場登記參加定時導覽。

此外，今年度十三行增加「東南亞語導覽服務」，由越南、印尼及泰國的新住民朋友親自介紹考古知識及臺灣文史，讓不熟悉中文的東南亞朋友們也能到博物館參觀，更讓雙方對話交流在博物館中發生，促進文化多樣發展，激盪出更多火花。

想要自導式的解說方式則可選擇「多語聲音導覽地圖」，在服務臺免費借用語音導覽筆，點選對應位置即可聆聽介紹，自由選擇觀賞的文物與停留時間，或使用個人智慧型手機接收「Beacon系統」資訊，經過不同的展間或展品時，就會收到相關的資訊，離館後還能在手機上反覆閱讀，非常便利。

值得一提的是，十三行針對視覺障礙人士朋友，推出「口述影像導覽服務」，讓視覺障礙人士也能感受十三行之美，藉由口語傳達展品外觀、空間環境及展場設計等影像訊息，建構視障朋友的心像，擴展對展覽的理解和想像，享有更深度的參觀體驗。

使用智慧型手機的beacon自導式導覽十分便利（圖/ 十三行博物館）