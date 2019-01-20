移工遭虐丟沾血衛生紙求救 新北警與查察員聯手救出

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市一名雇主涉嫌不當對待家中印尼籍移工阿娣，近日外勞查察員前往探視遭阻攔，阿娣機警地乘機交給查察員一袋遭毆打受傷沾滿鮮血的衛生紙以及受虐日記，但雇主卻不斷阻攔要帶阿娣離開的查察員，並威脅提告，直到員警介入協助才成功帶離。

來自印尼的看護工阿娣去年就曾透過1955投訴雇主扣留薪資、不當軟禁、無理扣薪甚至毆打，外勞查察員幾次欲前往探視皆遭阻攔。日前突擊訪視時，雇主家屬仍堅稱阿嬤住院不在家，卻發現阿娣站在二樓窗戶旁揮手求救。

阿娣機警跑至ㄧ樓外，交給外勞查察員一袋她之前遭雇主毆打受傷，沾滿鮮血的衛生紙及ㄧ大疊充滿血淚的受虐日記，查察員立即機警介入，協助安置阿娣，但雇主家屬不斷阻撓與查察員僵持近2小時，直到新莊分局警員到場協助始成功帶離。

阿娣將受虐細節記載在日記中，保留證據（圖/ 新北市勞工局）

之後林姓雇主家屬更投訴新北市勞工局查察人員態度不佳、擅自錄影及入侵民宅等不實指控，也堅持要外勞查察員親自道歉，不道歉就提告，態度相當囂張。

新北市勞工局表示，阿娣去年1月時就曾申訴，雇主為了不讓阿娣講手機而扣留她包包，之後因勞工局介入處理，雇主返還阿娣包包，卻揚言要告阿娣偷竊橡皮筋及毀謗罪，事後因雙方和解而撤案。

但之後雇主就常以各種藉口扣她薪資，冰箱維修費7000元、打破蛇酒扣兩個月薪水，之後雇主只要對她工作不滿意，就會打她巴掌，把廚餘往她身上丟，還要求阿娣切結說阿嬤住院是她疏失造成的，才願意解約讓她回國，雇主怕阿娣跑走，就限制她自由，在大門鎖一個大鎖並扣留手機，甚至因為阿娣忘了幫阿嬤熱敷，雇主家屬就出拳打她臉，使阿娣臉部流血。

阿娣保留證據並在日記紀錄每次受虐細節，於去年12月再次申訴。她在庇護所聲淚俱下表示，已經嚇到不敢留在台灣轉換雇主工作賺錢，只希望能趕快返回印尼。

新北市勞工局表示，本案目前已移請新莊分局偵辦釐清案情中，若情況屬實，將依人口販運案件移送地檢署繼續偵辦，最高將可能裁罰雇主6萬至30萬元不等罰鍰。