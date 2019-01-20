橋頭事件40年　許信良：喚醒台灣人民政治覺醒

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）40年前的橋頭事件，為國民黨政府在台灣實施戒嚴四十多年以來第一次的政治示威活動，也讓一群青年菁英，過了十多年的政治流亡生活。1月22日，許信良、黃信介、陳菊、何春木、張俊宏、曾心儀等人於橋頭鄉進行示威遊行活動，40年後的今天，許信良接受媒體專訪，表示不後悔抗議。

根據人權學堂的資訊，橋頭事件始於1978年8月，當時的前高雄縣長余登發與其子余瑞言，由於被政府指稱為「匪諜」，罪名是「知匪不報」、「為匪宣傳」，被處有期徒刑八年，並於1979年1月21日被捕，引發社會的不滿與黨外人士的反彈。1979年1月22日，許信良等人要求釋放余登發父子，他們衝破情治人員與警方的封鎖，在橋頭街上拉布條、散發抗議傳單，最後在高雄火車站前公開演講做結。

橋頭事件阻止了國民黨計畫中的後續逮捕行動，而黨外人士因此事件團結，成為了一股前所未有的政治談判力量。群眾不滿的情緒，更一直延燒到1979年年底，終於爆發了美麗島事件。

許信良接受中央社訪問提到，1979年1月22日發生的橋頭事件，是最足以和同年12月10日發生的高雄事件（美麗島事件）相提並論的重大事件。

許信良說，受迫害的余家很低調，認為這是余家的事，不敢連累黨外朋友。但黨外朋友心甘情願和余家共擔苦難，最後是余陳月瑛拍板，支持黨外決定，這也是戒嚴體制下，破天荒的第一場示威遊行。許信良說，橋頭事件的參與者，包括林義雄、姚嘉文、施明德、陳菊等人，後來都成為美麗島事件重要領導者。

橋頭事件後，時任桃園縣長的許信良，被送監察院彈劾，並被司法院公懲會休職。許信良說，因為被休職，黃信介找他一起辦美麗島雜誌，施明德、林義雄、姚嘉文、呂秀蓮都加入，這些人，後來都成為美麗島事件的受難者。

許信良說，當時不顧一切，帶頭參加橋頭示威，他為當時37歲的自己，感到驕傲，「如果不做這件事的話，我會一輩子後悔。」

許信良對中央社表示，橋頭事件與後來的高雄事件，「喚起台灣人民做為台灣歷史主人的覺醒，我們不應該被欺負，我們不應該被壓迫，我們應該起來要求民主，這是最大的意義。」