結合小鎮美景與購物習慣 台灣館連奪印度旅展2大獎項

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印度BLTM旅展1月18日在印度新德里開幕，台灣館結合小鎮原色與印度民眾喜愛的奢華購物，勇奪「最佳MICE產品獎」以及「最佳展館設計獎 」2大獎項，也是現場唯一獲得2項大獎的展館。

『印度商業與豪華旅遊展（Business Luxury Travel Mart, BLTM）』於1月18至19日在印度新德里LEELA飯店會展中心展開。台灣觀光局鎖定印度前2.0高所得客群，結合小鎮漫遊年與印度市場策略，將小鎮元素巧妙融合印度民眾喜愛的奢華購物，加上台灣旅遊業者的獎勵旅遊行程，讓台灣在眾多參展展館中脫穎而出。

今年BLTM共有超過150家展館、250家買家業者、11個國家旅遊局及13個印度省分共同參與盛會。

駐新加坡辦事處主任林信任(Dr. Trust HJ LIN)獲邀擔任開幕致詞嘉賓，由於台灣優美的旅遊資源與美景，讓許多印度業者心動，超過200家業者前往台灣館進行一對一洽談，可見台灣旅遊資源的市場潛力。

林信任表示，台灣觀光局今年推出「2‧20‧20」策略，鎖定印度前2%的高所得客群，與印度前20大旅行社合作，在2020年前創造印度赴台旅客年均20%以上的高成長率，讓印度成為觀光新南向政策的新亮點。

台灣觀光局更將自1月19日至2月18日，在孟買機場內設立「旅行台灣．就是現在」快閃站 (#TimeforTaiwan Pop Up Store)，讓印度孟買出境的旅客先行一覽台灣美景。