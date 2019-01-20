離岸風電沃旭停止執行合約　三要素評估是否撤出

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今年離岸風電躉購費率預計大砍12.7％，加上彰化風場籌設許可卡關，離岸風電開發商沃旭月初宣布暫停在台投資，丹麥總公司昨（19）日更發函在台供應鏈停止已動工合約執行；沃旭表示，原定在今年3月作出最終投資決定，但是躉購費率仍未出爐，因此暫緩合約，不過沃旭目前尚未決定撤出台灣市場，將待躉購費率拍板後，再作出最終投資決定。

中央社報導，沃旭能源政策事務暨企業傳播總監汪欣潔證實，沃旭已正式發函通知相關供應鏈，「已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價」，包括中鋼、世紀鋼、台灣汽電共生等公司。

汪欣潔說，中鋼、世紀鋼承包的水下基礎設施，是與沃旭簽訂試作合約。她解釋，當大規模生產水下基礎時，會先讓供應商小規模試做，包含廠房配置、人員訓練等，「但如果投資案沒有要繼續，這項合約好像也沒有必要」，因此先暫緩合約。

她說，從2016年至今，已經在台投入約新台幣20、30億元，要建造900MW的大彰化東南、西南風場，投資總額達1650億元，因此需要穩定的政策支持，才能讓投資案順利進行，並讓相關供應鏈在台落地生根。

她補充，政府突然取消前高後低階梯制費率、新增3600滿發小時上限，從頭到尾沒有與業者溝通，對於業者來說是突然改變，加上滿發小時上限後，造成費率下降20%。

汪欣潔表示，公司將依三項要素評估最終投資決定，包含躉購費率是否接近5.8元水位、取消3600小時上限、以及降低中央、地方政治風險。