推廣臺灣生態旅遊20載　郭城孟盼推平臺永續經營

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 嘉義報導）生態旅遊是在兼顧旅遊、生態及環境保育的同時，促進地方居民社會經濟利益。臺灣生態旅遊協會在推廣生態旅遊將近20個年頭後，理事長郭城孟表示未來希望成立一個平臺，作為民眾、當地居民、旅遊及相關業者的媒合管道，擴大推廣臺灣的生態旅遊。

亞洲生態旅遊聯盟年會（Asian Ecotourism Network）昨（19）日在嘉義縣阿里山國家風景區開議，此次會議由臺灣生態旅遊協會爭取主辦，期盼將區域會員國發展生態旅遊的經驗，分享予臺灣從事相關活動的團體及業者。郭城孟接受訪問時，談及協會最初成立的目的，便是深知要推廣環境保育，就必須要與產業做鏈結，讓參與其中的人都能獲得經濟利益，否則要當地居民自發性地從事保護土地的工作會很困難，旅行社業者也不想做賠錢的生意。

郭城孟指出，要在部落或社區發展生態旅遊，一定要讓在地居民對土地有認同感，並且發展部落的凝聚力，否則砸再多資金都沒有用。因此，協會花很多力氣培養在地導遊，一方面訓練他們擁有專業技能，另一方面讓他們認識自己生活的土地。

當地人才若是培育出來了，下一步就是和理念相仿的旅行社業者共同合作，規劃流程並協力經營。郭城孟表示，幾年下來，協會和臺灣許多部落的居民及旅行社業者培養出合作夥伴關係，也會接交通部觀光局或農業委員會林務局的案子，以獲得更多資源從事生態旅遊推廣。

不過郭城孟對於公部門推動觀光的急性式做法也有諸多質疑，像是短期內砸了大錢只為辦一場煙火秀，或是補助予非營利組織的款項只有一年，卻要求立刻看見成效等。郭城孟認為應該要用更腳踏實地的方式，規劃出長遠的願景去執行，對臺灣才更有幫助，「其實我們是帶著政府走，民間做事可以理想性高一點，我覺得我們走在政府前面，扮演開路的角色，但政府也應該跟上腳步（follow up）。」

對郭城孟來說，生態包含了自然、人文、生活方式及產業等多重面向。生態旅遊應是一個慢活的體驗，參與者享受好好人生的同時，又對在地居民及產業很有幫助。他也認為，臺灣的地形特殊，異質性高，使得不同地區發展出不同的生活型態（lifestyle），其實是臺灣在發展觀光上非常棒的賣點。

為了擴大推廣臺灣的生態旅遊，郭城孟希望未來能成立一個平臺，並將符合生態旅遊標準的旅行社、導遊及協會開發出來的旅遊路線放在平臺上，讓民眾自行選擇適合的旅行路線參與，相關業者也可以透過平臺尋找合作。同時兼顧到所有參與的人都有獲利，才能達到永續經營的目標。