馬祖無人島海漂豬驗出非洲豬瘟　研判來自中國

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心（以下稱「應變中心」）今（19）日表示，1月17日連江縣東莒犀牛嶼（無人島）岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻。經連江縣政府產業發展處派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所（以下稱「畜衛所」）檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100%。

由於該地區並無養豬場，依地理位置研判，該頭豬隻應係從中國漂流過來。

《聯合》引述農委會副主委黃金城表示，由於該島全鄉沒有任何養豬場，且距離連江縣有養豬的南竿島、東引島的船程至少1個小時以上，跟金門海漂豬案例不同，因此，不會比照金門的做法，連江的豬肉、豬肉製品仍可輸台。

應變中心今天發布新聞稿說明，連江縣政府產業發展處17日接獲海巡署馬祖巡防區通報，在莒光鄉東莒島犀牛嶼岸邊發現1頭死亡豬隻，經採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

應變中心補充，死豬發現地點，已由連江縣政府產業發展處完成徹底消毒，該島全鄉都沒有任何養豬場。依連江縣政府產業發展處回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由獸醫師密切注意轄內豬場動態。

另本次豬隻發現地點鄰近中國福建省閩江出海口周遭，且其上游南平市亦曾爆發非洲豬瘟疫情，綜合推判，應係由中國漂流過來。

因應本次個案，連江縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

另針對行政院蘇院長14日視察桃園機場時指示邊境檢查機關，對高風險地區入境旅客手提行李應達100%的檢查，應變中心表示，內政部警政署航空警察局，自16日起派員於桃園國際機場針對來自高風險地區(中國、香港、澳門)航班，於旅客步出空橋登機門處進行宣導，並以人工檢查手提行李，防檢局亦派檢疫同仁，協助銷毀旅客棄置之動植物產品。

經統計，動物產品銷毀數量16日22.7公斤，17日8.5公斤，18日19公斤，合計銷毀50.2公斤。

應變中心說，航警局在下機處檢查旅客手提行李的措施，雖然延誤一點通關時間，但也達到宣導效果，提早將違規檢疫物棄置，避免旅客通過海關綠線臺時遭受重罰，為了阻絕非洲豬瘟入侵，還請旅客多加配合，為防疫盡一分心力。

馬祖海漂豬焚毀過程 (農委會提供)