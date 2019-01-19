悠遊卡公司董事會　推舉陳亭如出任董事長

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）悠遊卡公司今(19)日召開董事會，推舉現任總經理陳亭如為董事長。​陳亭如於去(2018)年4月接任悠遊卡公司總經理。

悠遊卡公司已於去年底向金管會申請電子支付執照，預計近期獲准。陳亭如表示，悠遊卡擁有全台超過千萬活躍客戶，有信心與團隊打造台灣最大支付經濟平台。

悠遊卡公司係悠遊卡投資控股公司百分之百持投，悠遊卡投資控股公司已於15日董事會通過新一屆悠遊卡公司21位董事及4位監事名單，今日召開的悠遊卡公司董事會，順利推舉公股董事代表總經理陳亭如，出任董事長一職。

本屆董事名單有13位新任董事，有來自產業界電信網路業，曾任威寶電信總經理、台灣大企業用戶事業群營運長的周鐘麒、前Oracle中國甲骨文軟體系統有限公司華東暨華西區董事總經理李紹唐、前時間軸科技共同創辦人暨技術長李佳憲及前PayEasy創辦人及總經理林坤正等；來自學界台灣科技大學曾任管理學院院長的資管系特聘教授盧希鵬、東吳大學法律系教授余啟民及前交通局長鍾慧諭，加上原任董事和沛科技、市政顧問翟本喬及其他交通業者、金融零售業等董事代表。可說是網羅電信、數位金融及交通界頂尖人才，陣營堅強，充分展現悠遊卡公司從票證轉型邁入多元支付及大零售生態圈的決心。

本屆監察人則為林國良(財金公司)、李素珠(國泰創投)、蔡寶得、高天忠(大南汽車)共4位，其中蔡寶得為新任監事。

陳亭如表示，悠遊卡每年超過20億筆交通剛性支付需求，是最大的競爭優勢。近年更已打造各大零售連鎖通路、飲料店、自販機等共超過6萬個消費支付點。未來透過商家行銷多元支付型態與開放式金融合作平台，有機會建構新交通動線經濟生態圈，以打造台北市成為「 無現金智慧城市」為努力目標。

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