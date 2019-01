首屆「水墨現場」特展　傳統當代盡收眼底

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)首屆「水墨現場」已於台北花博公園爭艷館正式開幕,展場以「東方藝術x中國園林」為靈感來源規劃5大展區,現場也可見大師劉國松等人的精彩作品。

首屆「水墨現場台北展博會」(Ink Now)由美國運通作為主要合作夥伴,以「策展式」企劃,展場規劃「東方藝術x中國園林」的建築概念,結合水墨作品獨有的藝術性與當代建築美學。

空間設計請到設計師劉冠宏(Hom)操刀,非正方的動線設計提升空間上的趣味性和開闊性,打造東方水墨的意境;另外,產出作品蘊含水墨、攝影、雕塑到人工智能等元素,期望開放大眾對水墨的想像。



展區現場(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



「不止於藝博,無窮於水墨」(More than Art Fair, More than Ink)為「水墨現場」的成立理念,期望由台北出發,回應全球藝術市場對水墨藝術作品的需求,並透過一年一度的展博會,以及整年度一連串藝術展覽、全新自媒體平台、線上展廳、以及收藏家聚會等,為台北在地及來自國際水墨藝術觀眾帶來「不止於藝博」的藝術體驗。



「水墨現場台北展博會」邀請本地及海外高水準且具水墨視野的畫廊參展,展出古往今來影響水墨歷史軸線的現當代水墨作品。展博會內容分為「主展區」、「公共藝術區」、「大師特展區」、「人工智能與藝術」、「學術論壇」等五大區塊,從畫廊展覽、公共藝術、策展項目、學術研究等角度,梳理並傳承百年來東方水墨藝術,推動水墨藝術的未來發展,相關藝術專刊「墨.聞」也正式面世。

近30個國家於「主展區」展出,跨台灣、日本、中國、香港及東南亞,台灣重要代表畫廊包含采泥畫廊、士畫廊、意識畫廊等,中國的艾米李畫廊與太和藝術空間、上海的言午畫廊等,不只帶來傳統水墨作品,也有十分具有現代風格的創作吸引觀眾駐足。

此外,從工業革命到資訊革命,都對藝術帶來衝擊,其中,由3812畫廊代理的香港藝術家黃宏達發明的全球首個個人智能水墨藝術家A.I. Gemini共創的水墨作品系列「逸」,結合傳統山水筆墨與科技電腦運算,也正式宣布「科技水墨」新時代的來臨!將水墨藝術帶入一個新境地,促使觀眾反思創作主體、著作權、人工智能等藝術潛能的相關價值的問題。現在我們一起來看看首屆水墨現場的展區照片吧!



3812畫廊,黃宏達作品「逸」(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



意識畫廊台灣客家籍書藝家徐永進,作品「萬物負陰而抱陽 沖氣為和」(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



葉世強作品「荷、本來人、二鵝」(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



宛儒畫廊(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



高士畫廊(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)