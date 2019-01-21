首屆「水墨現場」特展　傳統當代盡收眼底

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）首屆「水墨現場」已於台北花博公園爭艷館正式開幕，展場以「東方藝術x中國園林」為靈感來源規劃5大展區，現場也可見大師劉國松等人的精彩作品。

首屆「水墨現場台北展博會」（Ink Now）由美國運通作為主要合作夥伴，以「策展式」企劃，展場規劃「東方藝術x中國園林」的建築概念，結合水墨作品獨有的藝術性與當代建築美學。

空間設計請到設計師劉冠宏（Hom）操刀，非正方的動線設計提升空間上的趣味性和開闊性，打造東方水墨的意境；另外，產出作品蘊含水墨、攝影、雕塑到人工智能等元素，期望開放大眾對水墨的想像。



展區現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



「不止於藝博，無窮於水墨」（More than Art Fair, More than Ink）為「水墨現場」的成立理念，期望由台北出發，回應全球藝術市場對水墨藝術作品的需求，並透過一年一度的展博會，以及整年度一連串藝術展覽、全新自媒體平台、線上展廳、以及收藏家聚會等，為台北在地及來自國際水墨藝術觀眾帶來「不止於藝博」的藝術體驗。



「水墨現場台北展博會」邀請本地及海外高水準且具水墨視野的畫廊參展，展出古往今來影響水墨歷史軸線的現當代水墨作品。展博會內容分為「主展區」、「公共藝術區」、「大師特展區」、「人工智能與藝術」、「學術論壇」等五大區塊，從畫廊展覽、公共藝術、策展項目、學術研究等角度，梳理並傳承百年來東方水墨藝術，推動水墨藝術的未來發展，相關藝術專刊「墨．聞」也正式面世。

近30個國家於「主展區」展出，跨台灣、日本、中國、香港及東南亞，台灣重要代表畫廊包含采泥畫廊、士畫廊、意識畫廊等，中國的艾米李畫廊與太和藝術空間、上海的言午畫廊等，不只帶來傳統水墨作品，也有十分具有現代風格的創作吸引觀眾駐足。

此外，從工業革命到資訊革命，都對藝術帶來衝擊，其中，由3812畫廊代理的香港藝術家黃宏達發明的全球首個個人智能水墨藝術家A.I. Gemini共創的水墨作品系列「逸」，結合傳統山水筆墨與科技電腦運算，也正式宣布「科技水墨」新時代的來臨！將水墨藝術帶入一個新境地，促使觀眾反思創作主體、著作權、人工智能等藝術潛能的相關價值的問題。現在我們一起來看看首屆水墨現場的展區照片吧！



3812畫廊，黃宏達作品「逸」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



意識畫廊台灣客家籍書藝家徐永進，作品「萬物負陰而抱陽 沖氣為和」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



葉世強作品「荷、本來人、二鵝」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



宛儒畫廊（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



高士畫廊（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）