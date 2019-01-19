春節遊花博驚喜連連 賞花卉看歌舞劇 吉祥物現身發紅包

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）春節9天連假，台中花博除了2月4日除夕休園，其餘時間天天都有精采活動，例如花博吉祥物發送吉祥物紅包及貼紙，年節花卉設計大賽展覽，園區還有打卡求籤、春節音樂表演、完成指定動作送紅包袋等應景活動，過年可到花博感受不一樣的春節。

花博吉祥物在初一至初六(2月5日至10日)每天14時、15時、16時，準備了印有吉祥物圖像的可愛紅包及春節限定石虎家族貼紙，要發送給入園參觀的遊客，每場次限量100份。

紅包發放地點分別在：后里森林園區的森林市集、后里馬場園區在聞香下馬餐廳前、外埔園區在遊客中心旁、豐原葫蘆墩公園在囍香逢館前。

另外，喜愛吉祥物石虎家族與歐米馬的大小朋友看過來， 2月2日至3日每天14時、15時、16時，在后里森林園區、后里馬場園區、外埔園區、豐原葫蘆墩公園將有吉祥物現身與民眾合照。

過年期間也有多項精采展覽可欣賞，如后里馬場園區花舞館競賽廳於2月1日至17日，推出「年節花卉設計大賽」展覽；1月27日至3月16日在后里森林園區「原生祕境」專區Ayoi工藝之地，將推出《會呼吸的家》生活與織品圖紋展，透過原住民族鮮麗色彩與細密圖紋，轉化為生活居家產品與配件，呈現原民獨特的文化。

園區也推出多場文化展演活動，如2月2日至10日14時、16時也在后里馬場園區「花舞香坡」各演出一場大開劇團魔幻歌舞劇《花虎奇緣》，大年初一至初五更加演19時場次。

2月7日、8日14時至14時30分在后里森林園區「原生祕境」專區「Lipahak舞動之心」，也邀請菲律賓公認第一的民俗舞蹈團體The Leyte Kalipayan Dance Company帶來音樂舞蹈表演；2月5日至10日11時至18時在外埔園區樂農館出口並安排春節音樂表演，每 30 分鐘表演一次。

另外，帥氣騎警隊也將於2月2日、3日、9日、10日的13時至17時，在后里馬場園區馬場風華館前方與民眾互動拍照。

2月5日至10日至外埔園區遊客中心完成拍照打卡，可參加「豬事大吉求籤活動」；2月5日至10日在外埔園區樂農館完成指定動作並拍照打卡，可獲贈種子紅包袋1個，每日限量 500 個，贈完為止；2月2日至19日在后里、外埔、豐原三園區好農市集，消費滿500元還可兌換好農市集環保袋、環保杯袋、好農產品等好禮。