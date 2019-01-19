農糧署長胡忠一：愛心無法量化　感謝各界伸出援手助台灣農民

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）行政院農業委員會農糧署於今(19)日舉辦「安心安全 農糧永續~107年感恩記者會」，同時進行2018年協助推動農產品行銷具卓著貢獻的企業頒獎典禮，感謝各大企業熱情相挺，全力支持臺灣農業發展。

▲農糧署長胡忠一。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

農糧署長胡忠一表示，去（2018）年經濟特別好，風調雨順，沒有颱風，因此農產品盛產。由於農產品較不易保存，加上台灣人口數僅有逾2300萬，一時間豐收的農產品無法消化，許多企業於是默默伸出援手協助農民解決問題。因此今日從眾多企業中挑選13家企業代表加以表揚。

胡忠一補充，事實上根本表揚不完，因為愛心沒辦法量化，但是那些平常有付出的，無論是公司還是企業，他們都盡到了企業社會責任。並且將農民所受的苦，一起承擔下來。

他還說，從2018年初開始，包括洋蔥、大蒜、香蕉、鳳梨、紅龍果、文旦、甘藍等都盛產。加上前一、兩年價格好，大家搶著種，所以政府只好祭出擴大行銷、加工及外銷等3大策略協助農民解決過盛問題。另外在企業、媒體、同仁與社會大眾的協助之下，像是產量雖高的甘藍菜，在農委會監控下，其價格並沒有低於5塊錢以下。

▲農糧署長胡忠一與各企業代表餐敘。(照片由台灣英文新聞拍攝)

農糧署補充， 這次受獎的13家企業，包括第一銀行、兆豐銀、 臺灣土地銀行、新光人壽、華南銀行、 台肥、台灣中油、 聯邦商業銀行等8家企業，​他們在去(2018)年都踴躍採購當季農產品。

另外，嘉里大榮物流自2014年起每年均提供免費愛心宅配服 務，協助農糧署致贈弱勢團體農產品。全家便利商店、 東森得易購則是協助農產品促銷。而永大食品生技、 乖乖食品協助農產品加工及開發新產品。

農糧署長胡忠一也提出新年度的重要施政方向，包括：

(1)強化對地綠色環境給付及大糧倉計畫，調整農業產業結構；

(2)推動設施型農業、設置大型農產品物流中心、產銷冷鏈體系、產業策略聯盟及農產品生產登記制度等措施，以穩定農糧產銷；

(3)建置區域農產品加工中心及研訂農產品初級加工場管理辦法，增加農產品價值；

(4)在安全農業策略方面，鼓勵學校午餐使用有機及產銷履歷驗證食材，以及擴大推動農糧產品產銷履歷，確保學童及國人食用安全。

▲圖片一、國產農產品之相關展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲圖片二、國產農產品之相關展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲圖片三、國產農產品之相關展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)