亞洲生態旅遊聯盟阿里山開議　聚焦環境及原住民族永續

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 嘉義報導）亞洲生態旅遊聯盟今（19）日假嘉義縣阿里山國家風景區舉辦2019年年會，來自亞太地區的專家及產業代表，在漫山圍繞及鄒族文化意象隨處可見的觸口遊客中心裡，探討各國生態旅遊與原住民族永續發展等議題。

亞洲生態旅遊聯盟（Asian Ecotourism Network）主席Masaru Takayama致詞時表示，亞洲生態旅遊聯盟提供會員國家一個產業平臺，讓不同產業能就推廣生態旅遊一事進行合作與交流。

提及生態旅遊的永續發展，Takayama強調發展觀光、促進收益固然重要，但也必須將當代人所享受的美好環境留給下一代，「沒有自然環境，我們就不會聚集在這裡了。我們需要空氣、水及其他我們視為免費的生態環境，但他們從來就不是免費的。他們是大自然給予我們的禮物。」

亞洲生態聯盟是一推廣生態旅遊的區域組織。該聯盟的理事會年會今年首度在總部泰國以外的國家舉辦。由會員臺灣生態旅遊協會辦理，邀集17個國家地區及臺灣的生態旅遊學者與業者與會，分享推廣觀光旅遊的同時，環護環境生態及平衡原住民族發展的經驗。

臺灣生態旅遊協會理事長郭城孟表示，協會長期關注臺灣脊梁山脈及原住民族生態旅遊，期盼透過舉辦亞洲生態聯盟理事會年會，吸取各國相關領域專家的知識及經驗，「讓臺灣未來在推廣脊梁山脈生態旅遊上可以有更成熟的做法，有更前瞻的發展。」

郭城孟認為臺灣非常適合發展生態旅遊，儘管臺灣本島土地面積僅有3萬6,000平方公尺，但海拔高達3,000公尺以上的高山卻高達269座。此外，海拔500到接近4,000公尺的範圍都可以找到原住民族傳統生活的軌跡。他表示，這樣的山景和原住民文化在全世界非常罕見，也非常適合發展具有獨特風格的脊梁山脈及原住民生態旅遊。

臺灣生態旅遊協會創立於2001年，致力於透過旅遊的方式推廣臺灣自然及人文生態資源的永續且明智地利用。該協會於2016年加入亞洲生態旅遊聯盟。

阿里山國家風景區管理處長馬惠達指出，生態旅遊的發展有賴於當地居民的參與，而阿里山鄒族部落的居民愛護家鄉、環境意識高、容易協調，並且各聚落能夠凝聚共識，共築發展藍圖。

馬惠達指出，阿里山這些年來遊客的種類變化很大，過去阿里山主要服務進行團體旅遊的中國遊客，但過去兩年多來，來自香港、新加坡及馬來西亞的旅客多很多。此外，阿管處也發現有許多歐美回流客，他們常會帶新朋友回訪。

阿管處也發展了六條旅遊路線，包括茶之旅、咖啡之旅、生態之旅、鐵道之旅、浪漫之旅，以及原民之旅。僅管近年阿里山著重在小眾旅遊，但發展很平穩，遊客數也很足夠，對於阿里山發展永續觀光，馬惠達表示充滿信心。