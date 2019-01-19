中國財政部前副部長涉貪3億　遭爆情婦多達148人

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國媒體報導，昨（18）日上午，在北京市第十五屆人民代表大會第二次會議上，北京市高級人民法院代理院長寇昉在工作報告時談到，去年(2018年)，北京法院審理了4起原省部級官員的重大犯罪案。

其中中國財政部前副部長張少春受賄一案，於2018年12月14日，在北京市第二中級人民法院進行一審公開審理。

公訴機關指控，1995年至2018年，張少春利用擔任財政部辦公廳副主任、部長助理、黨組副書記、副部長等職務上的便利，或者利用職權、地位之便，為相關單位和個人在企業經營、職務調整、子女入學等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣6698萬餘元（約3.08億元台幣)。

中國網路更盛傳張少春被搜出資產總計近千億元人民幣，並稱他淫亂無度，情婦多達148人。

去年9月張少春被開除黨籍和公職後，網路上曾曝光一張截圖顯示：張少春家中搜出美元、歐元、英鎊、澳元等總值超過3億美元，另有1000多張銀行卡總值100多億元人民幣。​

據稱，張少春還在世界各地有房產130多筆、情婦多達148人，超過江蘇省建設廳原廳長徐其耀包養情婦146人的記錄。不過，此消息並未得到官方證實。​

中國國家主席習近平上台後，厲行「反貪打虎」運動，張少春是中共十九大後通報的第14名「老虎」。