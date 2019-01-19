彭博：中國「債務成癮」　早已陷經濟危機

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)《彭博》發表評論指出，中國已經「債務成癮」，經濟危機已在其不健康的經濟結構下，逐漸發酵，且習近平的「中國製造2025」政策，將反而讓情況愈來愈嚴重。

報導指出，外界似乎很少注意到，中國已經陷入經濟危機，但該國情況，與亞洲金融風暴、以及美國2008年金融海嘯，有很大的不同，具有中國特有因素。

報導認為，中國的經濟危機，演進速度相當緩慢，因此難以引起世人注意，但其導致的成本和痛苦，將與傳統經濟危機相同，甚至更巨大。

《彭博》評論表示，多年來，外界猜測，房市泡沫、鋼鐵及太陽能板產能過剩、以及債務過高，會為中國帶來類似金融海嘯的經濟危機。文章回顧，去（2018）年中債務佔GDP的比率，已達到253%，比10年前140%增加了超過一倍。

不過，評論寫道，中國卻一直都好端端的，讓一些人猜測，這可能要歸功於中國政府對大銀行、大企業、以及資本流動的強力控制，來賺取修復經濟體系的時間。

儘管如此，《彭博》指出，債務危機對中國經濟造成的損害，並不會因此消失，且中國政府這樣拖延的態度，反而會讓「金融垃圾」無法被即時丟棄。

文章嚴厲批評，中國簡直是「債務成癮」（debt junkie），因此和其他種類成癮一樣，都需要治療，才能繼續前進，但報導從過去經驗推估，要修好中國的金融體系，可能會耗費3.8兆美元左右。

《彭博》分析，就算習近平想透過發展機器人、電子車等新產業，來刺激新興產品，但這可能會創造中國的老問題：太多工廠、太多債務、太多浪費，且這些已積欠下的債務，並不會「突然變成黃金」（magically transform into gold）。

關於「太多工廠、太多債務、太多浪費」這三個問題，共享單車或許是個很好的例子。

《日本經濟新聞》曾報導，曾在中國紅透半片天，甚至前進台灣、日本、新加坡等國外的共享單車商業模式，近日開始陷入困境，多家公司苦於資金不足，顯示該泡沫已正式破裂閉幕。

根據報導，雖然共享單車方便，可以隨時騎放，不用被站點限制，適合短途移動，但最近上海許多單車，都因業者無暇修理，而處於壞掉的狀態，導致民衆使用意願降低。

報導介紹，當時出於市場規模擴大的預期，以及可以先取得押金的誘因，讓許多人趨之若鶩，公司也如雨後春筍般成立。

然而，《日本經濟新聞》提醒，共享單車為擴大市佔率，需要投入大量單車，且修理單車和運送單車至合適場所，都需要耗費成本，因此共享單車公司的財務壓力，便逐漸上升。

此外，報導指出，還有一些公司疑似是為了取得押金，才進入市場，並拒絕民衆要求退回押金的要求，使得民衆信心下降，而出現類似「擠兌」現象。

根據《日本經濟新聞》，中國知名共享單車公司ofo，也從20國市場退出，並疑似已解散海外部門。

《紐約時報》日前也刊登過類似報導。文章介紹，共享單車熱潮，在兩年前，快速滲透中國各大城市，但好景不長，中國最大的共享單車ofo小黃車，已陷入財務危機，無法應百萬使用者要求，退回其儲值金，且其經營人，也因欠稅被政府列入黑名單。

根據報導，ofo小黃車的用戶，從上周開始出現大規模要求退還儲值金潮，每人金額不過最多新台幣1000多元，但外界對該公司財務狀況的擔憂，其實從好幾個月前，就已經開始。

《紐約時報》報導，在中國知名網路媒體《澎湃新聞》，介紹有網友假裝是外國人，用英文致信ofo小黃車，便立刻得到退還儲值金後，民衆就更加憤怒，不滿該公司明顯禮遇外國人的行為。

根據《紐約時報》報導，ofo小黃車回應，該公司規模甚大，本來申請退儲值金就會出現時間先後，但此説明似乎造成反效果，讓民衆對公司的營運情況，感到更加擔憂。

報導透露，在一封給員工的内部信件中，ofo小黃車創辦人表示，他已經多次思考，是否要減少營運資本，甚至宣告破產，來償還積欠客戶及供應商的款項。

報導介紹，本周有數百位民衆，在ofo小黃車北京總部前排隊，希望能得到退還儲值金，但他們原本儲值的金額就不多，只是希望能發洩自己不滿的情緒。

《紐約時報》回顧，共享單車概念出現後，吸引相當多人競相模仿，也得到其他大公司資助，但之後整個產業陷入惡性競爭，例如派人破壞對手的腳踏車，或是故意把車載到荒涼的地方，防止民衆使用。

另外，報導分析，雖然只要用戶儲值，公司就可以得到現金流，但無固定歸還處單車的維護，卻相當耗費成本。

中國共享單車業者粗暴對待自己的單車，品質如何可想而知（中央社）

另外，還有其他外媒也發表了對中國經濟的悲觀評論。

英國頂級金融報《金融時報》預測，中國今年企業破產數可能會大幅增加。

報導介紹，安聯(Allianz) 集團旗下公司裕利安宜（Euler Hermes）預測，中國今年陷入無法履行債務困境的企業，將比去年增加兩成。此增加幅度比去年上升60%。

根據報導，分析師表示，中國經濟正逐漸走疲，因此就算該國政府妥善處理，還是無法完全避免衝擊。

根據報導，中國今年公司破產數量會大幅增加，是因為政府近日強力打壓地下金融市場，也就是所謂「影子銀行」，希望讓信用市場規模恢復，並鼓勵企業使用正規破產宣告程序，避免「僵屍企業」繼續存活。

而日本大報《產經新聞》也在去年底發佈時評，介紹中國總體經濟學家向松祚，估計中國去年經濟成長率可其實已貼近0的言論，並預測今年情況恐更糟糕。

時評介紹，中國政府公佈該國去年第三季經濟成長率，來到6.5%，但向松祚卻透露，根據某「重要機構」的内部文件，中國真正經濟成長率，可能只有1.67%，甚至有估計方法認為早已進入負成長。

時評指出，雖然中國在統計數據灌水的行為，國内外路人皆知，但這是第一次有知命教授直接予以批評，並提出差距巨大的數字。

文章認為，若向松祚訊息屬實，則中國經濟可能已陷入嚴重蕭條，且若中國一直以來都以此程度灌水，則該國世界第二大經濟體的美名，可能也只是謊言一場。

《產經新聞》時評説明，雖然向松祚在演講中，表示「我們」判斷錯誤，但現在的中國其實只有一個人可以做判斷，也就是習近平，因此他的言論，也可被視為暗中對習近平的批評。

時評介紹，現在習近平獨裁體制已成型，因此對他的批評可以說是「驚天動地」，而受到中國網友瘋傳，但迅速被網警刪除。

《產經新聞》警告，若習近平現在必須同時面對美中貿易戰，以及國内的大蕭條，則他很可能會成為國内政治批鬥的目標。

文章最後提醒，中國今年情況更糟的機率很高。

《紐約時報》同樣在去年底曾發佈另一篇報導，分析中國經濟成長動力減緩，許多人因為沒有工作，被迫現在就回家過「農曆年」，恐導致習近平的統治根基動搖。

報導指出，現在中國經濟面臨的問題，除了債台高築外，還有美中貿易戰。報導引述中國在上個（12）月14日發佈的統計數據，表示該國的零售及工業成長，出乎意料地低，經濟學家甚至警告，這是金融海嘯後，最差的表現。

報導介紹，中國將所有重要的產業，都控制在政府手上，讓該國能在景氣下滑時，快速進行援助，而中國去年春天宣佈的消減債務計劃，也因導致成長放緩，而悄悄被調整。

不過，中國經濟成長放緩，導致工作機會減少，已開始影響到一般民衆。一位在廣東東莞工作的農民工，向《紐約時報》説道，自己沒什麽工作可以做，因此決定提早回家過年。她表示，這是她2005年離鄉以來，第一次提早返鄉過節。

一位在東莞車站附近販賣行李箱的民衆則告訴《紐約時報》，民衆今年明顯有提早回家過年的跡象，因為一般來説，她生意的高峰，都是在1月左右，但當時她的行李箱銷售量，現在就開始上升了。

報導回顧，中國在申請加入世界貿易組織，以及舉辦北京奧運後，便沒有再向先進國家要求支援，甚至在經濟危機中，表現穩定。

然而，《紐約時報》分析，習近平可能已經沒有辦法享受這樣的奢侈。雖然他全面加強政治及社會控制、廢除國家主席任期限制、甚至還「和諧」（屏蔽）掉負面經濟新聞，但美中貿易戰最終還是有可能燒到他身上。

更糟糕的是，中國可能還希望透過一帶一路計劃，來「出口」其國内經濟危機。

《亞洲時報》時評表示，中國一帶一路戰略，並沒有為小國帶來成長，反而是讓他們深陷債海、剝奪他們前景、並讓他們失去購買中國出口品的能力。相反地，馬歇爾計劃使歐洲國家復興，給他們購買美國商品的能力。

時評指出，一帶一路資金，大多來自中國負債累累的企業，而該國的經濟，正面臨内憂外患、四面楚歌。文章批評，一帶一路為中國，創造出「經濟不穩定的軸心」（Axis of Economic Instability），並埋下通貨危機的種子。

時評分析，對這些計劃供應大量人民幣，將造成中國國内通貨膨脹，外匯存底迅速減少，為全球金融創造不穩定性。

時評認為，現在美國採取保護主義貿易政策，限縮了中國發洩國内過剩產能的管道。此時，中國便宣稱一帶一路，可以擴大中國經濟成長，並加強全球地緣政治連接。

然而，文章直接點出，其實這一切都是謊言。時評批評，一帶一路建設計劃，要不是電影院、滑雪場等無意義的設施，就是吸錢的戲法。

文章引述學者説法，表示一帶一路計劃，多半不是為了當地經濟發展，而是希望讓中國更容易得到天然資源，或是拓展其低成本出口品市場。在許多建設計劃中，中國甚至直接從自己國家運勞工過去，減少對當地就業機會的貢獻。

學者警告，中國還想盡辦法，讓這些國家無法逃離債務：若他們要求延後償債日期，中國就會要求加碼簽建設合約，導致債務規模滾雪球般擴大。

文章接著提到，中國一帶一路計劃，還讓接受援助國家，失去成為中國出口品市場的機會，因為他們往往被債務壓迫，並因中國勞工隨企業湧進，導致製造業崩潰，喪失成長潛能。

時評警告，一帶一路一開始，可能真能對中國企業帶來正面助益，但長期而言，將對中國造成負面影響，因為中國往往幫這些蒙受損失的企業紓困（bailing out）。雖然中國政府總是能印更多錢，來解決債務問題，但此舉後果，可能是讓中國本土投資泡沫，擴展到整個歐亞大陸，甚至讓人民幣價值崩盤。

時評指出，雖然一般認為，中國試圖將人民幣匯率，維持在較高的水準，但其實從今（2018）年8月開始，中國就一直在守護人民幣，阻止貶值。

時評介紹，中國政府主要靠外資流入，來協助維持人民幣價值，但就如一位學者回顧亞洲金融風暴時指出的一樣，資本流入的風險，其實相當巨大，因為危機爆發時，國内財富往往會隨著外國資本一起逃走，找尋其他適合投資的安定地點。

時評引述研究指出，若人民幣價值迅速下降，將增加財務槓桿過高的中國企業負擔，並提高經常帳危機風險，恐導致中國無法購買進口財，以及支付外國債務。

時評回顧，中國經濟危機，往往伴隨政治不安。最後，文章警告，中國政府官員，陷入一個「沒有出口」的困局：他們就未來政策走向，無法達成共識，並不願離開現有的政策，因為不知道替代方案。