南韓滑冰界驚爆性暴力醜聞 18歲少女淚揭慘痛過程

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）勁速滑冰是南韓國內最盛行的運動之一，在冬季奧運中的滑冰項目，南韓代表隊也是常勝軍，不過最近南韓國內卻爆出了一連串的教練性侵與暴力虐待女選手的案件，在CNN的訪問下，幾名受害少女紛紛跳出來指控她們的教練，但因為擔心自己遭到教練報復的關係，她們並不願具名。

A少女今年18歲，她表示自己從11歲開始遭到教練的暴力虐待，只要教練一發脾氣，便會拿冰刀保護套往她身上狂打，倒致她身上到處都是大大小小的瘀傷，A的哥哥甚至被用高爾夫球杆毆打過，雖然她曾試著離開滑冰隊，但往往又被教練以自己的滑冰天賦說服而留下。

A向CNN表示，忍受這一切不合理的對待似乎是滑冰界的淺規則，如果你敢告發教練，滑冰生涯也就等同於結束了，你將不會被任何大學或代表隊所錄取。

原本以為換了教練之後就能結束這場噩夢，但是A怎麼也想不到，在15歲的時候第二個噩夢又向她撲了過來，新的男教練常常親吻她的臉頰，並且不斷刻意擁抱她，並且持續在通訊軟體上傳些曖昧訊息長達兩年之久。

A表示自己當時年幼無知，現在長大懂事後想起來，覺得一切真是骯髒致極，如果她當時知道這件事有多嚴重，她就不會自己一個人悶在心裡，不敢告訴任何人。

A在受訪的時候不斷迴避與CNN記者的眼神接觸，話語和眼神中透露出害怕與憤怒，她表示自己決定將這件事勇敢說出來的原因，很大一部分是受到奧運常勝軍沈錫希的影響。

今年21歲的沈錫希在本（1）月稍早時，驚爆自己從17歲起長期遭教練性侵的慘痛經驗，震驚了全球的滑冰界，就連南韓總統文在寅都不得不正視這個問題的嚴重性。